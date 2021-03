Mann stürzt bei voller Fahrt aus Opel Vivaro auf Autobahn – war er betrunken?

Da hatte jemand mehr als einen Schutzengel! Eine Frau beobachtet von einer Autobahnbrücke aus, wie ein Mann plötzlich aus einem fahrenden Auto stürzt. Wie konnte das passieren?

Osnabrück – Es kommt selten vor, dass man einen Menschen bei voller Fahrt aus einem Auto fallen sieht. Man ist den Anblick eher aus Actionfilmen oder „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“ gewohnt. Da weiß allerdings auch der Zuschauer, dass diese nur gestellt sind und es sich dabei um versierte Stunts handelt. Doch jetzt hat eine Frau auf einer Autobahnbrücke auf der A30 bei Osnabrück-Hellern beobachtet, wie plötzlich ein Mann aus einem fahrenden Kleinbus, einem weißen Opel* Vivaro, auf den Seitenstreifen stürzt. Anschließend torkelt er verletzt auf der Autobahn umher. Eine gefährliche Situation!

Bei der Befragung seiner Mitfahrer stellt sich schließlich heraus, dass es sich um fünf polnische Staatsbürger handelt, die auf dem Weg zu ihrem Arbeitgeber in Rheine waren. Alle Personen außer dem Fahrzeugführer sollen während der Fahrt Alkohol zu sich genommen haben. An einem Punkt habe sich der Verletzte, der neben der Schiebetür saß, an diese angelehnt. Das Problem: Er hatte den Autoinsassen zufolge keinen Sicherheitsgurt angelegt. Ohne Vorwarnung soll er dann bei einer Geschwindigkeit von ca. 90 km/h (!) aus dem fahrenden Kleinbus auf den Seitenstreifen der A30 gestürzt sein.