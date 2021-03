„Schockkarte“: Deutschland droht Schneechaos - Spätwinter schlägt nochmal zu

Das Wetter geht am Freitag von einem Sturm zum nächsten über. Das neue Sturmtief bringt zudem den “Spätwinter” mit Schneechaos zurück.

Kaum ist das Sturmtief Klaus überstanden, steht der nächste Sturm bevor. Das neue Sturmtief bringt den „März-Winter” zurück, wie Meteorologe Dominik Jung sagt. Von Frühling könne bei prophezeiten 12 Zentimetern Neuschnee keine Rede sein. Die Temperaturen schwanken am Freitag zwischen 8 und 11 Grad, fallen in den kommenden Tagen und am Wochenende jedoch immer weiter. Bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter werden erwartet. Wie BW24* berichtet, schlägt der Spätwinter noch einmal zu und bringt Schneechaos nach Deutschland.

Das Wetter in Stuttgart ist am Freitag und Samstag noch immer geprägt von Sturm. Ein Hoch wartet auf dem Atlantik, doch bisher hat es Schwierigkeiten, sich gegen die Tiefs durchzusetzen.