Schokolade mit Konterfei: Boris Palmer hadert mit dem Geschmack

Von: Niklas Noack

Boris Palmer hat in letzter Zeit viel über sich selbst nachgedacht. © Ulmer/IMAGO

Boris Palmer hat seine eigene Schokolade bekommen. Doch der ehemalige Grünen-Politiker ist mit dem Geschmack nicht vollends zufrieden.

Tübingen - Geschmäcker sind verschieden. Bei BW24 lesen Sie jetzt, weshalb sich Boris Palmer über den Geschmack der Schokolade wundert, auf der sein Konterfei zu sehen ist.

Außerdem lesen Sie bei BW24, wie sich die Schokolade verkauft. Inzwischen soll es in ganz Deutschland Interesse an der besonderen Praline geben. Boris Palmer gilt als umstrittener Politiker. Lange war er bei den Grünen, doch nach einem erneuten Skandal im Frühjahr dieses Jahres trat er aus. Am Rande einer Veranstaltung in Frankfurt geriet er verbal mit Demonstranten aneinander. Dabei verwendete Palmer mehrfach das N-Wort und ließ sich zu einer Holocaust-Vergleich hinreißen. Daraufhin zog sich der Tübinger OB erstmal etwas zurück.