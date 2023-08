Schon wieder Regen? Sechs Flohmärkte in NRW bei schlechtem Wetter

Von: Sofia Popovidi

Teilen

Düsseldorf, Köln, Bonn & Neuss: Hier gibt es überdachte Flohmärkte. (Symbolbild) © Christoph Hardt/imago

Flohmarkt-Besuch trotz Regen? In mehreren Städten in NRW gibt es auch überdachte Trödelmärkte, die zum Shoppen einladen.

Mehr zum Thema Diese Flohmärkte in NRW sind perfekt bei schlechtem Wetter

Köln – In Nordrhein-Westfalen kann von Sommerwetter momentan keine Rede sein – aktuell ist es nass, bewölkt und eher kühl. Viele geplante Ausflüge fallen ins Wasser, und auch ein Besuch auf dem Flohmarkt unter freiem Himmel macht bei strömendem Regen wenig Spaß. Aber: Es gibt Allwetter-Trödelmärkte, die überdacht sind. Der Antikmarkt in Düsseldorf beispielsweise, hat ein großes Trödelzelt, wo verschiedenste Vintage-Stücke angeboten werden.

24RHEIN zeigt sechs Flohmärkte in NRW, die auch bei schlechtem Wetter Spaß machen.