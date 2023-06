Die schrägste Kirmes von ganz Europa gibt es in NRW

Die Gevelsberger Kirmes hat den Titel „schrägste Kirmes Europas“. © Rust/stock&people/Imago

Am 23. Juni startet die Gevelsberger Kirmes. Sie ist rekordverdächtig, denn sie hat den Titel „schrägste Kirmes Europas“. Was steckt dahinter?

Gevelsberg – In NRW startet im Sommer eine Kirmes nach der anderen. Auch in Gevelsberg im Ennepe-Ruhr-Kreis geht der Kirmestrubel am 23. Juni los. Am letzten Tag (27. Juni) gibt es außerdem noch das große Höhenfeuerwerk, auf das sich sowohl Erwachsene als auch Kinder freuen können. Rekordverdächtig ist die Gevelsberger Kirmes aber aus einem anderen Grund: Sie ist nämlich die „schrägste Kirmes Europas“.

24RHEIN erklärt, warum die Kirmes in Gevelsberg diese besonderen Titel trägt.