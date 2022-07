Schüsse in Hamburg: Mann in Shisha-Bar getötet

Von: Natalie-Margaux Rahimi

Schüsse in Hamburg: Gast in Shisha-Bar getötet. © Elias Bartl

In Hamburg fallen am späten Mittwochabend Schüsse. In einer Shisha-Bar wird ein Mann brutal niedergeschossen – er verstirbt im Krankenhaus.

Hamburg – Polizeieinsatz in einer Shisha-Bar in der Lübecker Straße in Hamburg. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen stürmen mehrere Männer gegen 23:00 Uhr am 27. Juli 2022 die Bar und eröffnen das Feuer auf einen männlichen Gast. Hintergründe und erste Details zur Tat kennt 24hamburg.de.

Der Mann sackte schwer verletzt zusammen und musste noch am Tatort reanimiert werden. Wenig später erlag er den Schussverletzungen im Krankenhaus. Die sofort eingeleitete Großfahndung nach dem Täter verlief bis jetzt erfolglos.