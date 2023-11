Nach Schüssen in Köln: Täter hat sich selbst angeschossen – was wir bisher wissen

Von: Mick Oberbusch

Die Schüsse auf der belebten Venloer Straße in Köln beschäftigen Polizei und Staatsanwaltschaft noch immer. Der aktuelle Stand der Ermittlungen.

Köln – Die stets belebte Venloer Straße im Kölner In-Stadtteil Ehrenfeld ist normalerweise für ihre Restaurants, Shops und Cafés bekannt – am 2. November wurde sie jedoch zum Schauplatz eines riesigen Polizeieinsatzes. Aufgrund einer Schlägerei waren die Beamten an besagtem Donnerstagabend zur Einsatzstelle gerufen worden – und entdeckten dort zwei durch Schüsse schwer verletzte Männer. Während bereits bekannt ist, dass die Tat dem Rocker-Milieu zuzuordnen ist, sind andere Fragen und die Hintergründe noch offen. Der aktuelle Stand der Ermittlungen in Köln im Überblick.

Schüsse auf der Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld: Was zu den Beteiligten bekannt ist

Bei den beiden von der Polizei auf der Straße aufgefundenen Verletzten handelt es sich um einen 39-Jährigen und einen 27-Jährigen. Der 39-Jährige ist Mitglied der Rockergruppierung „Hells Angels MC Honorfield“. Beim 27-Jährigen ist bislang kein Rockerbezug bekannt. Wie die Polizei Köln am Dienstag (7. November) auf 24RHEIN-Anfrage mitteilte, sei gegen den 39-Jährigen inzwischen ein Haftbefehl wegen des Verdachts der versuchten Tötung erlassen worden, er befindet sich derzeit in einem Haftkrankenhaus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen sich die beiden von der Polizei am Tatort vorgefundenen Männer kennen.

Schießerei in Köln-Ehrenfeld: 39-Jähriger verletzt sich mit Waffe selbst – Zeugen weiterhin gesucht

Laut Polizeiaussagen vom 7. November 2023 gegenüber 24RHEIN soll sich besagter 39-Jähriger am 2. November beim Wegstecken einer Waffe in den Hosenbund selbst angeschossen haben. Zudem gebe es laut Polizei „vorliegende Hinweise zur möglichen Beteiligung weiterer Personen“. Auch deshalb suche man derzeit noch Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Aktuell gehe man laut Polizeisprecher Christoph Gilles jedoch von zwei Tätern aus.

Großer Polizeieinsatz in Köln-Ehrenfeld: Was zum Motiv und den Hintergründen bislang bekannt ist

Auf der Venloer Straße in Köln kam es am 2. November aufgrund einer Streiterei mit Schüssen zu einem riesigen Polizeieinsatz. © Roberto Pfeil/dpa

Nicht viel. Bereits kurz nach dem Vorfall selbst gab die Polizei bekannt, man vermute einen Bezug der Tat zum Rocker-Milieu in Köln – diese Annahme wurde kurz darauf von den Behörden bestätigt. „Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand laufender Ermittlungen“, erklärt die Polizei am 3. November – darüber hinaus gibt es zum Motiv bislang keine neuen Informationen.

Rocker-Schießerei in Köln: Nicht der erste Fall aus diesem Milieu in den vergangenen Monaten

In Köln war es in der Vergangenheit bereits häufiger zu Vorfällen mit Rocker-Beteiligung gekommen. Erst im Mai 2023 gab es in Köln einen Rocker-Mord, bei dem ein ehemaliges Hells Angels-Mitglied auf offener Straße mit einem Kopfschuss erschossen wurde. (mo)