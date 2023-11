SEK-Einsatz in Brandenburg beendet – Polizei findet toten Verdächtigen in Haus

Von: Julia Volkenand

Mehr als 30 Stunden verschanzte sich ein Bewaffneter in einem Wohnhaus in Brandenburg. Das Sondereinsatzkommando und die Polizei waren im Einsatz.

Polizei findet Verdächtigen: Auf dem Dachgeschoss des Hauses fanden Einsatzkräfte den toten Mann. Untersuchungen wurden eingeleitet.

Auf dem Dachgeschoss des Hauses fanden Einsatzkräfte den toten Mann. Untersuchungen wurden eingeleitet. Schüsse gefallen: Ein Mann verschanzte sich mehrere Stunden lang im Haus.

Update vom 12. November, 6.30 Uhr: Nach rund 34 Stunden ist der Großeinsatz der Polizei wegen eines bewaffneten und in einem Haus im Landkreis Havelland verschanzten Mannes zu Ende gegangen. Der Verdächtige sei gegen 0.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag im Dachgeschoss des Gebäudes in der Gemeinde Milower Land von den Einsatzkräften aufgefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin laut der dpa. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Die genauen Umstände des Todes müssten nun geklärt werden. Offen blieb zunächst, wie der Mann zu Tode kam.

Der laut Polizeiangaben „hochgradig aggressive“ Verdächtige hatte in der Nacht zu Samstag und am Samstagabend mehrere Schüsse aus dem Haus heraus und in dem Haus abgegeben. Über Stunden versuchten die Einsatzkräfte vergeblich, Kontakt zu ihm aufzubauen. Zuletzt konnten sie in das Haus im Ortsteil Vieritz vordringen. Was sich dort in der Nacht konkret ereignete, blieb zunächst ebenso offen wie das Motiv des Schützen.

Nun würden die Sicherung des Tatorts und die kriminaltechnischen Untersuchungen eingeleitet, sagte die Sprecherin weiter. Die Straßensperre im Ort sollte in der Nacht zunächst bestehen bleiben, aber zeitnah abgebaut werden.

„Hochgradig aggressive Person“: Mann seit 30 Stunden verschanzt – Polizei findet Waffen und Handgranate

Update vom 11. November, 22.35 Uhr: Beim Vorrücken auf das Haus in der Gemeinde Milower Land fanden Polizisten am Samstag mehrere Waffen. Auf dem Wohngelände und im Haus seien Schusswaffen, Munition und weitere gefährliche Gegenstände entdeckt worden. Darunter sei auch eine Handgranate, sagte eine Sprecherin der Brandenburger Polizei der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Samstagabend. Es sei davon auszugehen, dass sich noch weitere Schusswaffen im Besitz des Mannes befänden, der sich seit über einem Tag in dem Haus verschanzt hält.

Die Polizei konnte den Mann bislang noch nicht überwältigen. Spezialeinsatzkräfte rückten seit Samstagnachmittag in das Gebäude vor und seien in dem Haus und darum herum im Einsatz. „Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um eine hochgradig aggressive Person“, sagte die Polizeisprecherin. Ein Zugriff benötige deshalb weitere Vorbereitungen. Oberste Priorität habe die Sicherheit der Polizisten.

Update vom 11. November, 21.28 Uhr: Seit nunmehr 30 Stunden verbarrikadiert sich der Bewaffnete in seinem Wohnhaus in Milower Land. Wie bild.de berichtet, befindet sich die Polizei nach wie vor in dem Gebäude.

Polizei rückt aus: Mann noch nicht überwältigt

Update vom 11. November, 19 Uhr: Noch immer konnte der bewaffnete Mann, der sich in der Gemeinde Milower Land in einem Wohnhaus verbarrikadiert hat, nicht von der Polizei überwältigt werden. „Von dem Mann geht immer noch eine Gefahr aus“, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend. Spezialkräfte seien am und im Haus. Wie lange der Großeinsatz noch dauern werde, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Wenn es nötig sei, würden die Spezialkräfte ausgetauscht.

Ursprünglich hatten sich in dem Gebäude im Ortsteil Vieritz auch noch ein weiterer Mann sowie ein Kind mit seiner Mutter aufgehalten. Kind und Frau konnten in der Nacht zum Samstag das Haus verlassen. Der zweite Mann war bereits am Freitagnachmittag festgenommen worden, als er aus dem Haus kam. Die Polizei war zuvor mit einem Großaufgebot angerückt, um einen Beschluss des Amtsgerichts zu vollstrecken und das Kind dem Jugendamt zu übergeben.

Polizeieinsatz in der Gemeinde Milower Land im Brandenburg: Mann verschanzt sich seit 24 Stunden

Update vom 11. November, 18.05 Uhr: Ein bewaffneter Mann, der sich in einem Wohnhaus verschanzt, Schüsse, eine Festnahme und ein Kind, das dem Jugendamt übergeben wird: Seit Freitagnachmittag (10. November) hält ein Großeinsatz der Polizei die Gemeinde Milower Land in Brandenburg in Atem. Beamte rückten in das Gebäude vor, nachdem am Samstagabend weitere Schüsse in dem Haus gefallen waren. Laut eines Berichts von bild.de habe der Mann 15 Mal abgedrückt. Unklar blieb zunächst, ob der Mann dabei überwältigt werden konnte.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei bereitet sich auf den Einsatz vor. Nach Schüssen einer bewaffneten Person mit einem Kind auf die Polizei dauert der Einsatz im Landkreis Havelland nach rund 20 Stunden noch an. © Cevin Dettlaff/dpa

Die Lage war zuvor am Samstag unübersichtlich. Ein dpa-Reporter berichtete am Mittag von einer Detonation vor dem Haus. Ein Panzerfahrzeug habe sich Richtung Gebäude in Bewegung gesetzt.

Anwohner sollte nach Aufforderung der Polizei, in ihren Häusern bleiben. Die Polizei forderte Anwohner dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben. Der Bürgermeister der Gemeinde Milower Land rief zur Besonnenheit auf.

Mann sorgt in Brandenburg Polizeieinsatz: Angespannte Lage in der Gemeinde Milower Land

Erstmeldung vom 11. November, 17.40 Uhr: Seit 24 Stunden verschanzt sich ein bewaffneter Mann in einem Haus in der Gemeinde Milower Land in Brandenburg. Die Polizei war am Freitagnachmittag (10. November) zu dem Haus ausgerückt, in dem sich ersten Erkenntnissen nach zu diesem Zeitpunkt zwei Männer, ein Kind und eine Frau aufhielten.

Die Polizei war am Freitagnachmittag mit einem Großaufgebot angerückt, um einen Beschluss des Amtsgerichts zu vollstrecken und das Kind dem Jugendamt zu übergeben.

Die Polizei ist am Samstagabend in das Haus des bewaffneten Mannes vorgerückt. Beamte befänden sich im und am Haus, sagte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag. Unklar blieb zunächst, ob der Mann bei dem Zugriff überwältigt werden konnte. Zuvor hatte die Märkische Allgemeine berichtet.

Mann verschanzt sich 24 Stunden lang in Haus - erneut Schüsse gefallen

Wegen einer vermuteten Kindeswohlgefährdung waren auch Spezialeinheiten vor Ort. Ausgelöst wurde der Einsatz von einem Gerichtsbeschluss, der vom Jugendamt angeregt wurde. Einer der Männer verließ demnach am Freitagabend das Haus bewaffnet und wurde festgenommen. In der Nacht kam auch die Mutter aus dem Haus, um das Kind dem Jugendamt zu übergeben.

Dabei seien der Polizei zufolge Schüsse aus dem Haus gefallen. Das sagte Polizeisprecher Daniel Keip der Deutschen Presse-Agentur. Niemand wurde verletzt, viele Details sind noch unklar. Die Polizei versuche weiter Kontakt zu dem Mann herzustellen.

Das Haus, in dem sich der Mann verschanzt hat, liegt im kleinen Ort Vieritz mit rund 300 Einwohnern in der Gemeinde Milower Land, etwa 20 Kilometer nordwestlich von Brandenburg an der Havel an der Grenze zu Sachsen-Anhalt.

(jv mit Material der dpa)