Schüsse vor Schule in Offenburg: Schüler soll „Mitschüler mit Schusswaffe verletzt“ haben

Von: Kai Hartwig

An einer Schule im baden-württembergischen Offenburg gibt es einen Polizeigroßeinsatz. Es soll zu einer Schießerei gekommen sein.

Update vom 9. November, 14.11 Uhr: Derzeit läuft ein Großeinsatz der Polizei an der Waldbachschule in Offenburg. Dort waren Schüsse gefallen, inzwischen wurde ein Jugendlicher als Tatverdächtiger festgenommen. Er soll nach Polizeiangaben Schüler sein und „einen Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt“ haben.

In der Nähe des Einsatzortes haben sich nun auch einige besorgte Eltern der Schülerinnen und Schüler eingefunden. Sie „bekommen jederzeit aktuelle Informationen in der Nord-West-Halle in der Otto-Hahn-Straße in Offenburg“, teilte die Polizei mit.

Update vom 9. November, 13.41 Uhr: Der Polizeieinsatz an einer Schule im baden-württembergischen Offenburg dauert an. Dort waren am Donnerstag Schüsse gefallen. Laut Polizeiangaben werden die „etwa 180 Schüler derzeit aus der Schule gebracht und durch geschultes Personal betreut. Sie werden nach Abschluss der Maßnahmen, die noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, dann den wartenden Eltern überstellt.“ Zudem bekräftigte die Polizei Offenburg: „Eine weitere Gefahr besteht derzeit nicht.“

Ein schwerbewaffneter SEK-Beamter steht in der Nähe der Waldbachschule in Offenburg (Baden-Württemberg). Dort waren Schüsse gefallen. © Christina Häußler/Einsatz-Report24/Imago

Update vom 9. November, 13.29 Uhr: An einer Schule in Offenburg (Baden-Württemberg) sind offenbar Schüsse gefallen. Wie die Polizei auf X (früher Twitter) mitteilte, konnte ein Jugendlicher als Tatverdächtiger festgenommen werden. Der Schüler soll einen „Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt“ haben. Die verletzte Person „wurde von Rettungskräften erstversorgt. Derzeit wird von einem Täter und einem Verletzten ausgegangen. Von einer weitergehenden Gefahr ist derzeit nicht auszugehen“, gab die Polizei Offenburg an. Die Schule wurde weiträumig abgesperrt.

Update vom 9. November, 13.15 Uhr: Die Polizei hat via X (ehemals Twitter) weitere Details zum Großeinsatz in einer Schule in Offenburg genannt. Demnach konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden, nachdem offenbar Schüsse gefallen sind: „Es handelt sich um einen Jugendlichen. Der Schüler steht im dringenden Verdacht, einen Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt zu haben.“

Erstmeldung vom 9. November, 13.11 Uhr: Offenburg – Laut Angaben der Polizei Offenburg läuft seit 12 Uhr ein Großeinsatz. Dieser findet „in einer Schule in der Nordstadt von Offenburg“ in Baden-Württemberg statt. Verschiedene Medien berichten übereinstimmend, dass Schüsse gefallen seien. Das bestätigte die Polizei zunächst noch nicht.

Großeinsatz an Schule in Offenburg: Ein Tatverdächtiger ist laut Polizei festgenommen worden. © Christina Häußler/Einsatz-Report24/dpa

Nach Polizeiangaben konnte inzwischen ein Tatverdächtiger festgenommen werden. „Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort. Die Schüler bleiben zu ihrer Sicherheit aktuell in den Klassenräumen“, hieß es weiter.

In Hamburg war es am Vortag ebenfalls zu einem Polizeigroßeinsatz an einer Schule gekommen. Vier Tatverdächtige im Alter von 12, 12, 13 und 14 Jahren waren anschließend festgenommen worden. (kh)