Schule vorsorglich geschlossen: Kind mit Coronavirus infiziert?

In NRW gibt es einen neuen Corona-Verdachtsfall. Eine Schule wurde vorsorglich geschlossen. Ein Kind könnte sich infiziert haben.

Bielefeld – Eine Person aus dem schulischen Umfeld in Bielefeld wurde auf das Coronavirus getestet. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Deshalb wurde die Bildungsstätte nun vorsorglich geschlossen. Bislang handelt es sich nur um einen Verdachtsfall. Grund zur Panik bestehe nicht. An der Theodor-Heuss Schule in Bielefeld-Sennestadt findet wegen des Coronavirus am Freitag kein Unterricht statt, berichtet owl24.de*.

