Schwangere stirbt nach Messerattacke in Leverkusen

Von: Sofia Popovidi

Die schwangere Frau starb nach der Messerattacke noch am Tatort. Der mutmaßliche Täter stellte sich selbst der Polizei. (Symbolbild). © Maximilian Koch/Imago

Nachdem in Leverkusen eine schwangere Frau brutal erstochen wurde, nahm die Polizei einen mutmaßlichen Täter fest.

Leverkusen – In Leverkusen wurde eine Schwangere am Freitagabend in Leverkusen-Rheindorf auf offener Straße erstochen. Die Frau konnte trotz sofortiger medizinischer Hilfe nicht gerettet werden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, nachdem er sich kurz nach der Tat unerwartet selbst bei der Polizei gemeldet hatte.

24RHEIN berichtet über die Einzelheiten zu der tödlichen Messerattacke in Leverkusen.