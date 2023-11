Erste Promenaden überschwemmt: Bilder der Sturm-Flut im Norden

Von: Fabian Raddatz

Das stürmische Wetter und das Hochwasser in der Nordsee haben bereits in der Nacht für überschwemmte Ufer gesorgt. Noch mehr Wasser an Land wird an der Nordsee, Weser und der Elbe aber erst noch erwartet. Experten warnen vor einer Sturmflut. Erste Bilder aus der Nacht zeigen bereits überflutete Promenaden in Bremen und Hamburg.

1 / 5 In Bremen standen in der Nacht zu Donnerstag bereits weiter Teile der Ufer-Promenade unter Wasser. Am Freitagmittag kann der Pegelstand auf bis zu 2,5 Meter über Normal ansteigen, warnen Experten. © NonstopNews

2 / 5 Knöchelhoch stand das Wasser an der Weser bereits in der Nacht zu Freitag in Bremen. Das könnte sich im Laufe des Freitags noch einmal erhöhen. © NonstopNews

3 / 5 Wasser drang in die Innenräume am Fischmarkt. Anwohner sind angehalten, ihre Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen. Der Pegelstand der Elbe könnte sich im Tagesverlauf noch erhöhen. © NonstopNews

4 / 5 Der Hamburger Fischmarkt auf St. Pauli stand Donnerstagabend unter Wasser. Deutlich mehr Wasser dürfte es in den Mittagsstunden geben, so Experten. Es wird mit Wasserständen von 3,87 bis 4,37 Metern gerechnet. © NonstopNews

5 / 5 Die Elbe in der Nacht zu Freitag: Bei Hochwasser steht der Fischmarkt in Hamburg regelmäßig unter Wasser. Stürme und Regenmassen an der Nordsee hatten die Elbe ansteigen lassen. © NonstopNews