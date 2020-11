Schwerer Unfall: Frau rast in Gegenverkehr

Ein Rettungseinsatz wurde in Rheine (NRW) ausgelöst. Eine Fiat-Fahrerin steuerte ihr Auto in den Gegenverkehr.

Am Dienstagnachmittag kam es in Rheine* zu einem schweren Unfall: Wie die Polizei berichtet, war eine 57-Jährige mit ihrem grauen Fiat im nördlichen Münsterland* unterwegs, als sie plötzlich in den Gegenverkehr steuerte.

Zunächst streifte sie den Wagen eines 56-Jährigen – danach fuhr sie weiter in den Gegenverkehr. Nach kurzer Zeit kam es zur frontalen Kollision mit dem Auto einer Frau aus Essen. Drei Menschen wurden verletzt. Schon bald wurde deutlich, wieso es zum Unfall in Rheine gekommen war*.