SEK-Einsatz in Kirchheim: Randalierer verschanzt sich mit verletzter Person

Einsatz in Kirchheim: Ein Mann randaliert in einem Gebäude und hat offenbar eine andere Person schwer verletzt.

Randalierer hat auch Feuer gelegt

von Diana Rissmann schließen

In Kirchheim läuft am späten Dienstagabend ein SEK-Einsatz: Ein Mann ist vollkommen ausgerastest und randaliert in einem Mietshaus - eine Person wurde offenbar schwer verletzt.