Mauereidechse, Steinbeißer und Eisvogel leben in NRW

Von: Jonah Reule

Der Eisvogel und die Mauereidechse sind nur zwei von vielen seltenen Tieren in NRW (IDZRNRW-Montage). © Erhard Nerger/Imagebroker/Imago & Harry Laub/Imagebroker/Imago

In NRW leben viele Tierarten. Manche Vögel, Fische und Eidechsen zählen dabei zu den seltenen Arten. Der Steinbeißer verdankt seinen Namen seinem Verhalten.

Köln – Immer mehr Tiere werden in Deutschland heimisch. So wird neben der Asiatischen Hornisse auch der Goldschakal immer wieder gesehen. Doch neben neuen Tieren gibt es auch seltene. In NRW zählen zu den selten Tierarten unter anderem die Mauereidechse, der Eisvogel und der Steinbeißer. Der Eisvogel kommt dabei unter anderem im Raum Leverkusen und Solingen vor und gilt sogar als ein „fliegender Edelstein“.

24RHEIN zeigt, welche seltenen Tiere in NRW leben.