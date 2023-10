Wo man in NRW besonders gut Sterne beobachten kann

Von: Sofia Popovidi

In NRW gibt es nur wenige Orte, an denen man einen klaren Sternenhimmel und sogar die Milchstraße sehen kann. (Symbolbild) © Christian Peters/imago

Der Nationalpark Eifel trägt den Titel „Internationaler Sternenpark“. Besucher können dort einen guten Blick auf die Sterne erhalten.

Schleiden – Wenn der Himmel klar ist, kann man die Sterne erkennen. Doch gerade in den Großstädten ist das nicht immer möglich, weil es nicht dunkel genug ist. Dabei gibt es in Nordrhein-Westfalen einen „Internationalen Sternenpark“. Dieser befindet sich im Nationalpark Eifel. Das Gebiet ist frei von jeglichen Lichtquellen und ermöglicht in der dunklen Umgebung einen außergewöhnlichen Blick auf zahlreiche Sternenbilder.

