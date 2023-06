„Sie Menschenfeind!“: Nachbar beschwert sich über Lärm und Krach – Zettel in Wohnhaus spaltet die Gemüter

Teilen

Kinder sind laut und das ist auch ihr gutes Recht. Oder etwa nicht? Ein Hausaushang in Berlin sorgt nicht nur für Diskussionen unter den Mietern, sondern heizt auch die Debatte auf Instagram an.

München/Berlin - Das Zusammenleben unter Nachbarn kann sich manchmal als ganz schön kompliziert erweisen. Schon der kleinste Auslöser, wie eine vom Hund zerbissene Frisbee, kann ein Grund für eine Beschwerde sein. Es der Nachbarschaft recht zu machen ist schwerer als manch einer denken mag. Spielende Kinder können für den ein oder anderen auch mal zum Problem werden. So auch in einem Berliner Haus. Dort beschwerte sich ein Nachbar über den Kinderlärm. Der Zettel, der auf der Instagram-Seite „Notes of Berlin“ geteilt wurde, sorgte für eine Diskussion in den Kommentaren.

Lärmbelästigung: Dürfen Kinder im Hinterhof spielen? - Aushang spaltet die Meinungen

„Bitte nehmen Sie Rücksicht! Und lassen Sie Ihre Kinder nicht im Hof schreien und toben!“ Mit dieser dringenden Bitte fängt ein Beschwerdezettel an, der in einem Berliner Haus aushing. Was jedoch nach einer zunächst einfachen Bitte klingt, wird am Ende des Zettels ernst. Denn der Verfasser der Notiz gibt zu, bereits eine Anzeige beim Ordnungsamt gegen die Hausverwaltung gestellt zu haben. Die Begründung: „Einhaltung der Lärmschutzverordnung“. Eine Reaktion auf die Beschwerde konnte auch auf dem Zettel gefunden werden. In Handschrift steht dort: „Kinder leben, sie machen keinen Lärm, Sie Menschenfeind!“

In den Kommentaren gehen die Meinungen zu dem Hausaushang auseinander. Viele können die Person, die sich über den Kinderlärm beschwert, verstehen. „So ein Innenhof oder Hinterhof hallt oft auch ganz schön und auf Dauer ist so was mit Sicherheit nervig“, schrieb ein User. „Vielleicht wollen diejenigen auch nur mal Ruhe, weil sie von der Arbeit kommen“, lautete ein weiterer Kommentar. Einige User sind der Meinung, dass Kinder auf dem Spielplatz toben sollten und nicht in einem Hinterhof.

Spielende Kinder im Hinterhof - Was dürfen Mieter und was nicht?

Auf der anderen Seite gibt es viele Nutzer, die sich auf die Seite der Kinder schlagen. „Egal wie nervig Kinderlärm ist - sie haben ein Recht auf Spielen und Toben“, so ein User. „Das ist leider so was von deutsch“, kommentierte ein anderer. Ein Nutzer erinnerte daran, dass jeder mal ein Kind war und nur spielen wollte.

Die Frage, ob der Lärm in Ordnung ist oder nicht, regelt zumeist die Hausordnung. Der Mieterverein Berlin schreibt: „Gehören Außenflächen – etwa ein Innenhof oder der Innenbereich größerer Wohnanlagen – vertragsgemäß zur Mietsache, dürfen dort auch Kinder spielen.“ Doch dabei müssen die Ruhezeiten, wie etwa die Mittagsruhe, beachtet werden. Sollte man sich dennoch belästigt fühlen, appelliert der Verein, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Sollte es in der Nachbarschaft mal generell zu laut sein, gibt die Polizei auch ein paar hilfreiche Tipps. (vk)