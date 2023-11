Bettwanzen auch in Deutschland: So kann man sich schützen

Von: Eva Burghardt

Bettwanzen ernähren sich hauptsächlich von Menschenblut. © Emanuele Biggi/imago

Bettwanzen sollen sich in Frankreich rasant ausbreiten. Auch hierzulande wächst die Sorge. So kann man sich vor den Schädlingen schützen.

Köln – Bettwanzen können verreisen. Sie krabbeln ins Gepäck, verstecken sich in den Sitzen von Zügen oder wohnen in gebrauchten Möbeln, die ihren Besitzer wechseln. Zuletzt gab es vermehrt Berichte von Bettwanzen, die sich in Frankreich ausbreiten. Dabei beschränkten sich die Tiere nicht auf Privathaushalte, sondern wurden auch in öffentlichen Kinos oder U-Bahnen gesehen. Auch in Deutschland wächst die Sorge vor Bettwanzen.

24RHEIN erklärt, wie die Tiere sich ausbreiten und was Menschen dagegen tun können.