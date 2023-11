Sieben der beliebtesten Thermen in Baden-Württemberg

Von: Annie Caldwell

Thermen erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit – ganz besonders in der kalten Jahreszeit. © Picture Alliance/Uli Deck, IMAGO/Schoening

Thermen sind für ihre entspannende und gesundheitsfördernde Wirkung bekannt und beliebt. In Baden-Württemberg gibt es zahlreiche, die einen Besuch wert sind.

Stuttgart - Dass Thermen immer beliebter werden, ist wenig überraschend. Nach einem stressigen Tag oder einer erschöpfenden Woche will man schlichtweg abschalten und seinem Körper und Geist etwas Gutes tun. Bei BW24 lernen Sie sieben der beliebtesten Thermen in Baden-Württemberg kennen und erfahren, warum Sie diesen unbedingt einen Besuch abstatten sollten.

Viele der Bäder haben einiges zu bieten. In Sinsheim befindet sich die weltgrößte Sauna, in der Sie bei 75 Grad Koi-Fische beobachten können. Weiter in der UNESCO-Welterbestätte Baden-Baden lädt unter anderem die Caracalla Therme zum entspannten Baden und Saunieren ein.