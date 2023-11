Sieben schöne Weihnachtsmärkte in NRW, die einen Besuch wert sind

Von: Sofia Popovidi

Im November 2023 starten zahlreiche Weihnachtsmärkte in NRW. Unter anderem der Nostalgische Weihnachtsmarkt in Hattingen. (Archivbild) © Volker Speckenwirth/imago

Der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ist für viele Menschen in der Adventszeit Pflichtprogramm. Welche sind die schönsten in NRW?

Köln – Die Adventszeit steht vor der Tür. Ein Besuch auf den Weihnachtsmärkten ist dabei für viele ein absolutes Muss. Mit einem Becher Glühwein in der Hand flanieren die Menschen im Dezember genüsslich von Bude zu Bude und erfreuen sich an der festlichen Stimmung. Auch in Nordrhein-Westfalen öffnen die ersten Märkte im November ihre Tore, unter anderem in Köln, Bonn und Dortmund.

24RHEIN zeigt, verschiedene Weihnachtsmärkte in NRW im Überblick.