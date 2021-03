7-Tage-Inzidenz gekippt: Bald werden neue Corona-Maßstäbe erwartet - Bayern macht wohl den Anfang

Coronavirus-Pandemie: Die 7-Tage-Inzidenz soll schon bald nicht mehr alleiniger Corona-Maßstab für Lockdown-Regeln in Deutschland sein. Einem Bericht zufolge prüft Bayern ein anderes Vorgehen.

München/Berlin - Wie viele Menschen aus wie vielen Haushalten dürfen sich treffen? Was muss weiter geschlossen bleiben? Welche Branche darf vielleicht zu welchen Bedingungen öffnen?

Corona-Lockdown in Deutschland: Die 7-Tage-Inzidenz war bisher Maßstab aller Covid-19-Regeln

In der Coronavirus-Pandemie in Deutschland war die sogenannte 7-Tage-Inzidenz* bisher der Maßstab aller Dinge. Und vor allem für die Regeln und Kontaktbeschränkungen im Lockdown*. Das könnte sich aber bald ändern - berichtet zumindest die Bild (hinter einer Bezahlschranke). Demnach stimmte nach dem Bundestag auch der Bundesrat einer entsprechenden Gesetzesänderung zu.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)* und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer, unter anderem Bayerns Markus Söder (CSU)*, müssen dann auch andere Kriterien für die Rechtfertigung von Lockdown-Regeln einfließen lassen. Darunter sind laut Bild:

Künftige Kriterien für Lockdown-Regeln in der Coronavirus-Pandemie in Deutschland:

Die Reproduktionszahl (R-Wert)*: Wie viele andere Menschen steckt eine mit dem Coronavirus* infizierte Person an.

Wie viele andere Menschen steckt eine mit dem Coronavirus* infizierte Person an. Das Infektionsgeschehen und Covid-19-Erkrankungen unter Älteren und anderen Risikogruppen .

. Corona-Impfungen *: Wie weit ist die Impfkampagne in Deutschland fortgeschritten.

Wie weit ist die Impfkampagne in Deutschland fortgeschritten. Die Auslastung der Krankenhäuser - nicht nur mit Corona-Patienten.

- nicht nur mit Corona-Patienten. Die Belastung der Intensivstationen - nicht nur mit Corona*-Patienten.

Dem Bericht zufolge prüft der Freistaat Bayern bereits, welcher Mix künftig als Corona-Lockdown-Maßstab herangezogen wird. Denn: Laut der Gesetzesänderung darf die 7-Tage-Inzidenz schon ab dem 1. April nicht mehr alleiniger Richtwert sein.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Corona-Notbremse wird in manchem Bundesland angepasst

In dieser Gemengelage wackelt die bei der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossene Corona-Notbremse ab einer Inzidenz von 100 in manchen Bundesländern gehörig. Zumindest in der Ausgestaltung.

So will Nordrhein-Westfalen regionale Differenzierungen zulassen. Erweitert durch eine Test-Option könnten derzeit gelockerte Öffnungsregelungen beibehalten werden - jedoch nur für Kunden, Besucher und Nutzer mit einem tagesaktuellen negativen Testergebnis. Jetzt geht es also auch an die 7-Tage-Inzidenz. (pm) *Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks