Das sind die beliebtesten Vornamen in Deutschland 2023 – drei spannende Aufsteiger mit dabei

Von: Maximilian Kettenbach

Ein wenige Wochen altes Baby ballt seine Hand zu einer kleinen Faust. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Die Namen Noah und Emilia bleiben die Favoriten von Eltern in Deutschland. Doch auch in diesem Jahr gab es wieder außergewöhnliche Namen – und drei Aufsteiger.

München – Die bei Eltern beliebtesten Babynamen in Deutschland sind auch 2023 Emilia und Noah. Auf den weiteren Plätzen folgen Emma und Sofia/Sophia sowie Leon und Luca/Luka, wie aus einem repräsentativen Ranking des Schwangerschaftsportals babelli.de hervorgeht. Etwa 19 Prozent aller Geburten in Deutschland wurden hierbei berücksichtigt.

Damit verteidigten Emilia und Noah ihren Spitzenplatz in der Hitliste von 2022. Ganz anders sah es 2022 übrigens in Bayern aus.

Das sind die beliebtesten Vornamen in Deutschland 2023

In der Pressemitteilung spricht das Portal von drei besonders spannenden Aufsteigern Liam, Emilio und Amalia und von außergewöhnlichen Namen wie Kylie-Cheyenne, Diamond oder Kleopatra. Der Name Amalia kletterte etwa um 21 Plätze auf Platz 44. Liam und Emilio setzen ihren Aufstiegstrend der letzten Jahre fort und landen nun auf Platz 5 beziehungsweise Platz 31. „Der Name Liam hat das Potenzial, in den kommenden Jahren der beliebteste Jungenname zu werden“, so Patrick Konrad, Leiter der Vornamensstudie.

Doch es gibt auch Verlierer. Der Name Lea / Leah zum Beispiel, der um 9 Plätze auf Platz 17 fällt. Es ist das schlechteste Ergebnis in den letzten 15 Jahren. Und auch der Jungenname Ben, der jahrelang auf Platz 1 innehatte, erreichte mit Rang 9 den Tiefpunkt seiner Beliebtheit seit 2009.

Top 10 der Mädchennamen:

Emilia Emma (+2) Sofia / Sophia Hannah / Hanna (+2) Mia (-3) Ella (+4) Lina (+2) Mila (-3) Lia / Liah / Lya (+4) Clara / Klara (-3)

Top 10 der Jungennamen:

Noah Leon (+2) Luca / Luka (+8) Paul (+11) Liam (+5) Theo (+1) Henry / Henri (+2) Elias (-3) Ben (-7) Luis / Louis (-2)

Insgesamt erstellten vier Mitarbeiter des Portals Listen mit den 200 beliebtesten Vornamen für Mädchen und Jungen. Ausgewertet wurden 138.291 Geburtsmeldungen aus Krankenhäusern und Geburtshäusern im Zeitraum Anfang Januar bis zum 02. Dezember 2023. Das entspricht etwa 19 Prozent aller Geburten.