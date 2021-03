Für Bayern wurden neue Corona-Regeln beschlossen. Ministerpräsident Markus Söder stellt sich mit einer Regierungserklärung heute dem Landtag. Alle News im Ticker.

Der Corona-Lockdown* in Bayern wird verlängert.

Markus Söder* stellt sich im Landtag mit einer Regierungserklärung den Abgeordneten.

Aus der Opposition dürfte es Kritik geben.

Update vom 24. März, 10.16 Uhr: Nach der heftigen Kritik an den Oster-Beschlüssen der Bund-Länder-Runde am Montag will Kanzlerin Angela Merkel kurzfristig erneut mit den Länderchefs beraten. Um 11 Uhr werde es dazu eine Schalte mit den Ministerpräsidenten geben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Mittwoch in Berlin. Dabei werde es um den Umgang mit der anhaltenden Kritik gehen. Unmut hatte sich vor allem daran entzündet, dass nach den stundenlangen Corona-Beratungen in der Nacht zum Dienstag die Umsetzung zentraler Beschlüsse noch offen war. Ebenfalls um 11 Uhr wollte Markus Söder im bayerischen Landtag eigentlich eine Regierungserklärung halten (siehe Erstmeldung).

Lockdown in Bayern verlängert: Söder-Regierungserklärung heute live - Heftige Kritik aus der Opposition?

Erstmeldung vom 24. März, 9.31 Uhr: München - Bei einer Marathonsitzung kamen Bund und Länder zu dem Schluss, dass der Corona*-Lockdown verlängert wird. In der Nacht zu Dienstag verkündete Kanzlerin Angela Merkel* die neuen Beschlüsse. Nur einen Tag später trat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor die Presse und erklärte den weiteren Weg des Freistaats in der Corona-Krise. Einen Überblick über die bald geltenden Regeln finden Sie in unserer Übersicht.*

Corona in Bayern: Lockdown verlängert - Söder gibt Regierungserklärung ab

Am Mittwoch wird sich der CSU*-Chef im Landtag mit einer Regierungserklärung zur Corona*-Politik seines Kabinetts den Abgeordneten stellen und die weitere Pandemie-Politik abstimmen. Die Staatsregierung um Söder hatte am Dienstag beschlossen, wegen der über Bayern hinwegrollenden dritten Corona-Welle bis Ostern keine weiteren Lockerungen der Schutzmaßnahmen zu gewähren. Erst nach den Ferien soll es zu kleineren Erleichterungen kommen, etwa beim Handel oder bei der Außengastronomie.

Coronavirus: Söder‘s österlicher Dreiklang aus Vorsicht, Restriktion und Motivation

Kritik dürfte im Landtag von den Abgeordneten der Oppositionsparteien zu erwarten sein. Vor allem aus der Wirtschaft hatte es am Dienstag Unzufriedenheit mit den Beschlüssen gegeben. Gastwirte, Einzelhändler und Kulturtreibende hatten auf Lockerungen über Ostern gehofft, um ihr seit Monaten stillstehendes Geschäft wieder in Gang zu bringen.

Corona-Zahlen in Bayern steigen: Inzidenz bei 110,8 - Intensivmediziner warnen

Wie in ganz Deutschland ist auch in Bayern die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder stark gestiegen. Am Dienstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz* bei 111 gelegen, am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut* einen Wert von 110,8. Spitzenreiter im Freistaat ist die Stadt Hof mit einer Inzidenz von 349,2. Das ist der sechsthöchste Wert in ganz Deutschland. Bundesweit auf Platz zehn liegt der Landkreis Cham (278,9).



Nach Darstellung Söders warnen bereits Intensivmediziner wieder vor überfüllten Intensivstationen. Diesmal möglicherweise mit jüngeren Patienten. (kam/dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

