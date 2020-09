SOKO Tierschutz: Geheimes Video enthüllt, was in regionalem Schlachthof abgeht – Kunden „enttäuscht und betroffen“

Einem Schlachthof in Gärtringen, der mit Regionalität und Kundennähe wirbt, wird Tierquälerei vorgeworfen. Der Auslöser: SOKO Tierschutz veröffentlichte Filmmaterial, das Aufnahmen aus dem Betrieb zeigt. Bundesweit gibt es schockierte Reaktionen. Dem Hof drohen nun harte Konsequenzen.

Gärtringen (Stuttgart) – Die Mär vom regionalen Bio-Fleisch? Ein Schlachtbetrieb nahe Stuttgart prahlt damit, anders als die Riesen-Schlachthöfe zu sein: regional und kundennah. Ein Video, das von Soko Tierschutz veröffentlicht wurde, zeigt ganz andere Szenen.

„Tieren werden beim Treiben regelmäßig Holzstangen in den After gestoßen, Elektroschocker werden hemmungslos und illegal eingesetzt", beschreibt der SOKO Tierschutz die schockierenden Szenen, die sich in dem Schlachthof in Gärtringen bei Stuttgart abspielen. Welche Reaktionen das Video bei Kunden hervorruft und welche Konsequenzen für den Betrieb folgen, darüber berichtet 24hamburg.de/Tiere im Detail.