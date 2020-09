Drama in NRW: Fünf tote Kinder in Wohnung gefunden - Nachbarin erhebt schwere Vorwürfe

In Solingen in Nordrhein-Westfalen wurden fünf Kinder tot in einer Privatwohnung aufgefunden. Wie die Polizei angab gilt die Mutter der Kinder als Tatverdächtige.

In Solingen wurden am Donnerstag fünf Kinder in einer Privatwohnung tot aufgefunden.

wurden am Donnerstag fünf in einer Privatwohnung tot aufgefunden. Wie die Polizei Wuppertal bekannt gab, gilt die Mutter der Kinder als Tatverdächtige . Düstere Details aus der Familiengeschichte wurden nun bekannt. (siehe Update vom 4. September, 11.26 Uhr)

bekannt gab, gilt die der Kinder als . Düstere Details aus der Familiengeschichte wurden nun bekannt. (siehe Update vom 4. September, 11.26 Uhr) Die 27-Jährige befindet sich zurzeit nach einem gescheiterten Suizidversuch im Krankenhaus. Sie steht unter Polizeischutz.

Update vom 4. September 12.40 Uhr: Die Hintergründe um das Familiendrama mit fünf toten Kindern in Solingen sind weiterhin undurchsichtig. Für Freitagnachmittag ist eine Polizeipressekonferenz angesetzt, in der die Ermittler den ersten Kenntnisstand vorstellen wollen. Derweil verdichten sich tragische Details aus dem Leben der jungen Familie. Auch erste Vorwürfe gegen die Behörden werden laut.

Sie hat Tränen in den Augen, als sie spricht. Die Frau will eine Anwohnerin, eine Nachbarin der Familie sein, in deren Wohnung am Donnerstag die fünf Kinder tot aufgefunden wurden. Mehrmals habe es Polizeieinsätze gegeben und Besuche vom Jugendamt, erzählt die Anwohnerin im Interview mit RTL. Das will sie von einer direkten Freundin der mutmaßlichen Täterin, einer jungen Frau von 27 Jahren und Mutter von sechs, wissen. Auch sei der Ehemann der 27-Jährigen und Vater der jüngeren Kinder mehrmals von Beamten abgeführt worden. „Die Polizei kommt nur hierher, wenn man geschlagen wird“, sagt sie. Sie habe das selbst erlebt. Viele Nachbarn hielten sich zurück, so die Anwohnerin. „Sie sagen: ‚Die Frau war nicht auffällig‘. Aber das stimmt nicht.“

Solingen/NRW: Fünf tote Kinder - Laschet kündigt umfassende Aufklärung

Update vom 4. September, 12.34 Uhr: Der Tot von fünf Kindern in Solingen hinterlässt nicht nur bei den Anwohnern Schock und Verzweiflung. In einer Pressekonferenz am Freitagvormittag ist auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) auf das Familiendrama eingegangen. Laschet kündigte eine umfassende Aufklärung an. „Unsere Behörden werden alles tun, um den Vorfall aufzuklären“, sagte Laschet am Freitag vor Journalisten in Düsseldorf. Er sprach den Hinterbliebenen und Betroffenen sein Beileid aus. „Das lässt einen im Tagesgeschäft innehalten und an die wirklich wichtigen Dinge im Leben denken.“

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

Drama in NRW: Fünf tote Kinder in Wohnung gefunden - Düstere Details aus Vergangenheit offenbart

Update vom 4. September, 11.26 Uhr: Noch immer gibt es viele Fragen in dem Drama um die fünf toten Kinder, die im nordrhein-westfälischen Solingen in einer Privatwohnung aufgefunden wurden. Die Obduktion der Kinder soll nun Aufklärung geben darüber, wie die Kinder im Alter von 18. Monaten, zwei, drei, sechs und acht Jahren zu Tode gekommen sind. Unter Verdacht steht die 27-jährige Mutter. Wie die Bild jetzt berichtet soll die Polizei bereits vor Monaten auf die Familie aufmerksam geworden sein.

Scheinbar hatte der Vater der jüngeren Kinder bereits Ende April 2020 versucht, sich das Leben zu nehmen. Diesen Versuch soll die junge Mutter damals aber verhindert haben. Die Polizei soll damals Hilfe angeboten haben, die von dem Ehepaar aber nicht in Anspruch genommen wurde. Das berichtet Bild.de.

Solingen/NRW: Fünf tote Kinder in Wohnung gefunden

Update vom 4. September, 9.33 Uhr: Fünf Kinder tot - und ihre Mutter unter Verdacht: Nach dem Verbrechen von Solingen rückt nun die Aufklärung in den Mittelpunkt. Die Ermittler wollen Nachbarn befragen und bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag über die Hintergründe des Falls informieren. In der Nacht hatten bedrückte Menschen weitere Kerzen vor dem Eingang des Mehrfamilienhauses gezündet, wie ein dpa-Reporter berichtete.

Der Fall deutet nach Ansicht des Kriminalexperten Axel Petermann auf Hilf- und Perspektivlosigkeit der Mutter hin*. Mögliche Warnzeichen für die Tat seien zudem womöglich wegen der Coronavirus-Pandemie nicht rechtzeitig erkannt worden, sagte Petermann der Deutschen Presse-Agentur. So sei beispielsweise denkbar, dass durch das Ausfallen von Schulunterricht und Kindergartenbetreuung Mechanismen nicht greifen konnten, die sonst Hilfe oder Unterstützung ermöglicht hätten. *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

Drama in NRW: Mutter soll fünf ihrer Kinder getötet haben - eines der Kinder rettete sich zur Großmutter

Update vom 4. September, 6.59 Uhr: Vor dem Drama in Solingen (siehe Ursprungsmeldung) war ein weiterer Sohn der 27-jährigen Mutter laut Polizei mit ihr bis zum Düsseldorfer Bahnhof und von dort alleine weiter zu seiner Großmutter nach Mönchengladbach gefahren. Demnach befindet sich der Elfjährige in einem „sicheren Familienumfeld“.

Die Großmutter, die kurz zuvor im Kontakt mit ihrer Tochter stand, alarmierte die Polizei. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung teilte sie den Beamten mit, dass ihre Tochter ihre Kinder getötet habe und nun mit einem weiteren Kind unterwegs sei, um sich umzubringen. Daraufhin fanden Beamten am frühen Nachmittag die fünf Leichen in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Drama in Solingen mit fünf toten Kindern: 40 Polizisten vor Ort

Laut Polizei handelt es sich bei den getöteten Kindern um drei Mädchen im Alter von 18 Monaten, zwei und drei Jahren sowie um zwei Jungen von jeweils sechs und acht Jahren. Ihre Todesursache werde „im Rahmen der Ermittlungen und einer Obduktion geklärt“. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit mehr als 40 Kolleginnen und Kollegen vor Ort und nahm umgehend die Ermittlungen nach den Umständen und Hintergründen der Tat auf.

Drama in NRW: Mutter soll fünf ihrer Kinder getötet haben - „Rettungskräfte kamen weinend wieder raus“

Update vom 3. September, 22.40 Uhr: Hat die 27-jährige Mutter aus Solingen ihre fünf Kinder vergiftet? Wie bild.de berichtet, gibt es nach ersten Erkenntnissen der Ermittler keine sichtbaren Verletzungen an den Leichen der fünf Kinder im Alter von einem bis acht Jahren. Deswegen steht die Vermutung einer Vergiftung im Raum. Das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung steht jedoch noch aus.

Drama in NRW: Solingens OB besucht den Tatort mit fünf toten Kindern - „unfassbar und unbegreiflich“

Update vom 3. September, 20.00 Uhr: Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach besuchte noch am Donnerstagabend das Haus, in dem die Polizei am Mittag fünf Kinder tot aufgefunden haben. „Es ist für mich immer noch unfassbar und unbegreiflich“, schreibt der SPD-Politiker auf seiner Facebook-Seite. Für seine Stadt Solingen seit heute ein Tag der Trauer. Kurzbach berichtet weiter, er habe vor dem Haus eine Kerze für die Verstorbenen angezündet und bitte alle Bewohner von Solingen heute Abend das Gleiche zu tun.

Focus.de sprach in der Zwischenzeit mit Anwohnern, welche die Ankunft der Polizei beobachtet haben. Demnach haben die Einsatzkräfte die Tür mit einer Brechstange aufgebrochen und seien in die Wohnung gegangen. „Als dann Polizisten und Rettungskräfte weinend wieder rauskamen, war uns klar, dass etwas Schlimmes passiert sein muss", sagte ein Anwohner dem Portal. Die Polizei gab inzwischen bekannt, dass man Kontakt zum Vater der getöteten Kinder hergestellt habe. Nähere Informationen wurden jedoch nicht bekannt gegeben.

Solingen/NRW: Fünf tote Kinder - Polizeipräsident spricht von „erschütternder Dimension“

Update vom 3. September, 16.44 Uhr: Auch Solingens Polizeipräsident Markus Röhrl zeigte sich getroffen von den Ereignissen: „Das ist eine erschütternde Dimension.“ Seines Wissens nach sei „bei uns im Bergischen noch nie zuvor je so etwas vorgekommen“, sagte Röhrl gegenüber der dpa. Zur Todesursache der fünf Kinder könne die Polizei zum jetztigen Zeitpunkt noch keine Auskungt geben.

Nach Bild-Informationen soll es sich bei den Opfern um drei Mädchen im Alter von einem, zwei und drei Jahren, sowie zwei Jungen im Alter von sechs und acht.

Solingen: NRW-Innenminister Reul schockiert von „Familiendrama" - „erfüllt mich mit großer Trauer"

Update vom 3. September, 16.21 Uhr: Was zuvor bereits von mehreren Medien spekuliert worden war, wurde jetzt auch teilweise von der Polizei bestätigt. Wie der Sprecher der zuständigen Polizei Wuppertal bekannt gab, gilt die Mutter der fünf in Solingen tot aufgefundenen Kinder als Tatverdächtige. Ebenso erklärte er, dass die Frau danach versucht habe, sich selbst umzubringen, indem sie sich vor eine S-Bahn warf. Die 27-Jährige überlebte den Versuch, wurde von der Feuerwehr geborgen und in ein Krankenhaus gebracht.

Auch Herbert Reul (CDU), der Innenminister von Nordrhein-Westfalen hat sich im mittlerweile zu den Geschehnissen in Solingen geäußert: „Das Familiendrama von Solingen erfüllt mich mit großer Trauer, und im Moment bin ich mit meinen Gedanken und mit meinem Gebet bei fünf kleinen Kindern, die so furchtbar früh aus dem Leben gerissen wurden“, sagte der 68-Jährige am Donnerstag in Düsseldorf.

Solingen/NRW: Fünf Kinder tot aufgefunden - Großmutter rief wohl die Polizei

Update vom 3. September, 15.22 Uhr: Jetzt gibt es erste Details zu dem Fund von fünf toten Kindern in Solingen. Nach Bild-Angaben rief die Oma der Kinder aus Mönchengladbach die Polizei. Sie soll gesagt haben, dass ihre 27-jährige Tochter fünf ihrer Kinder getötet haben soll. Sie sei mit einem weiteren Kind unterwegs, um Selbstmord zu begehen.

Dem Bericht nach fand die Polizei anschließend die toten Kinder in der Wohnung. Sie sollen ein, zwei, drei, sechs und acht Jahre alt sein.

Solingen/NRW: Fünf tote Kinder gefunden - neue Details bekanntgegeben

Die Mutter sprang dem Bericht nach am frühen Nachmittag in Düsseldorf vor eine S-Bahn. Sie überlebte schwer verletzt und steht unter Polizeischutz. Momentan soll sie nicht ansprechbar sein. Darüber hinaus soll ein weiteres Kind im Alter von 11 Jahren unversehrt bei der Großmutter aufgefunden worden sein. Auch die Deutsche Presse-Agentur berichtet mit Verweis auf Sicherheitskreise.

+ Die Spurensicherung betritt das Mehrfamilienhaus in Solingen, wo die Polizei zuvor fünf tote Kinder aufgefunden hatte. © Oliver Berg/dpa

Drama in Solingen/NRW: Fünf tote Kinder in Privatwohnung entdeckt

Erstmeldung: Solingen - In Solingen in Nordrhein-Westfalen ist eine schlimme Entdeckung gemacht worden. Es wurden die Leichen von fünf toten Kindern gefunden. Das bestätigte die Polizei in Wuppertal am Donnerstag. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Verbrechen aus.

Solingen: Schrecklicher Fund in NRW - Fünf tote Kinder in Wohnung entdeckt

Die Kinder seien in einer Privat-Wohnung entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher. Wer die Kinder entdeckte, blieb dabei unklar. Auch Angaben zur Todesursache und zu möglichen Verdächtigen oder etwaigen Festnahmen wurden bislang nicht gemacht. Ebenso gibt es bislang keine Informationen zum Alter der Kinder oder zu den Eltern.

Die Leichen wurden demnach in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden. Focus.de schreibt darüber hinaus, dass das Haus in der Hasselstraße liegen würde. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.

Solingen liegt im Bergischen Land, rund 35 Kilometer von Düsseldorf entfernt.

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

Erst im Mai waren zwei tote Kinder in Niederbayern gefunden.

Rubriklistenbild: © Marcel Kusch/dpa