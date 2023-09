Verfolgungsjagd mit der Polizei: Mann soll Mädchen entführt und missbraucht haben

Teilen

Ein Autofahrer soll eine Schülerin am Morgen in sein Auto gezogen haben und über Feldwege davongefahren sein. Schließlich gelang es Polizisten, das Auto anzuhalten.

Edenkoben – Im pfälzischen Edenkoben wird ein 61-jähriger Mann beschuldigt, ein zehnjähriges Mädchen auf ihrem Schulweg in sein Auto gezerrt und sexuell missbraucht zu haben. Nach einer Verfolgungsjagd, gepaart mit mehreren Kollisionen, wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen. Er wurde unmittelbar in Untersuchungshaft überführt, wie aus einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz hervorgeht.

Der mutmaßliche Täter von Edenkoben ist polizeibekannt. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Edenkoben: Mann soll Mädchen in Auto gezerrt und missbraucht haben – Festnahme nach Verfolgungsjagd

Etwa eine halbe Stunde nachdem der Mann das Mädchen in sein Auto gezogen hatte, alarmierte eine Augenzeugin die Polizei wegen des „auffälligen“ Fahrverhaltens des Autofahrers. Als etwas weniger als eine Stunde später das Mädchen von ihrem Vater als vermisst gemeldet wurde, da sie nicht im Unterricht auftauchte, leitete die Polizei eine Fahndung nach ihr ein.

Etwa eine halbe Stunde später entdeckten Beamte den Autofahrer auf einer Landstraße und verfolgten ihn. Der 61-Jährige verhielt sich den Ermittlungsbehörden zufolge „grob verkehrswidrig und rücksichtslos“ und flüchtete teilweise mit sehr hoher Geschwindigkeit. Dabei verursachte er nach derzeitigen Stand drei Verkehrsunfälle. Es gab nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten. Auf einer Bundesstraße gelang es Polizisten, das Auto zu stoppen.

Tatverdächtiger ist ein bekannter Sexualstraftäter

Sie entdeckten den Angaben nach im Wagen das Mädchen und nahmen es in Obhut. „Der Tatverdächtige musste unter Anwendung unmittelbaren Zwangs aus dem Auto herausgeholt und gefesselt werden. Dabei wurde er verletzt“, hieß es weiter. Der Mann gestand bei seiner Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landau, „sich des Mädchens bemächtigt zu haben“. Nähere Angaben machte er nicht. Bei dem 61-Jährigen soll es sich laut Polizei um einen bereits in Erscheinung getretenen Sexualstraftäter handeln.

Vom Täter, der Anfang der 1990er-Jahre eine Neunjährige entführt und getötet hatte, fehlt hingegen nach wie vor jede Spur. (dpa)