3 von 9

Dampfnudeln beziehungsweise Germknödel erfreuen sich in Bayern ebenfalls großer Beliebtheit. Der Unterschied besteht in der Zubereitung. Dampfnudeln werden zeitgleich gedämpft und gebraten, Germknödel werden in kochendem Salzwasser oder über Dampf gegart.

© IMAGO / Panthermedia