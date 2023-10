Was Sie vor dem Schlafen essen sollten – und was nicht

Von: Carolin Gehrmann

Die falsche Ernährung am Abend kann den Schlaf erheblich stören. Doch mit den richtigen Lebensmitteln kann man die Schlafqualität erhöhen. Welche Speisen dabei helfen.

Bremen – Schlechter Schlaf oder Einschlafprobleme können viele Ursachen haben. Eine davon kann auch die falsche Ernährung sein. Die Speisen, die wir am Abend zu uns nehmen, beeinflussen die Qualität des Schlafes, erklärt Ernährungswissenschaftler Milan Hollingshaus im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Um einen erholsamen Schlaf zu fördern, sollte man Art und Menge der Mahlzeiten in den Abendstunden daher bewusst auswählen.

Dass zuckerhaltige Getränke mit Koffein wie Kaffee, schwarzer Tee oder Energy-Drinks vor dem Schlafengehen tabu sind, versteht sich eigentlich von selbst. Wegen ihrer wachhaltender Wirkung sollten sie in den Abendstunden vermieden werden. Manche Menschen reagieren besonders empfindlich auf Koffein. Es ist daher empfehlenswert, den letzten Cappuccino oder Matcha Latte möglichst am Mittag zu trinken. Denn auch Grüntee enthält Koffein.

Wer besser schlafen will, sollte Koffein, Zucker und gesättigte Fette reduzieren

Eine grundsätzlich negative Wirkung auf den Schlaf hat eine ballaststoffarme Ernährung mit vielen gesättigten Fettsäuren und großen Mengen an Zucker, wie die US-amerikanische Ernährungsexpertin Dr. Marie-Pierre St-Onge von der Columbia University in einer Studie herausfand, die im Fachmagazin Journal of Clinical Sleep Medicine erschienen ist. Die Nachtruhe war bei einer derartigen Ernährungsweise insgesamt weniger erholsam und häufiger unterbrochen.

Worin sind gesättigte Fettsäuren enthalten? Gesättigte Fettsäuren stecken vor allem in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Eiern und Milchprodukten, aber auch in vielen Fertiggerichten. Denn darin sind oft Pflanzenfette wie Kokosfett oder Palmöl enthalten. Außerdem weisen Fertigprodukte oft einen hohen Zuckergehalt auf – der sich ebenfalls negativ auf die Schlafqualität auswirkt.

Ballaststoffe sind also grundsätzlich schlaffördernd. Am Abend sollte man sie trotzdem reduziert zu sich nehmen. Denn dann belasten sie den Darm zu sehr und man fühle sich morgens weniger erholt, erklärt Ernährungsexpertin Maja Biel bei eatsmarter.de. Statt Rohkost sollte man abends daher eher gegartes Gemüse zu sich nehmen, sagt auch Hollingshaus auf Anfrage von IPPEN.Media.

Ballaststoffe am Abend belasten den Darm – Gemüse also lieber garen, um gut zu schlafen

Mit viel Gemüse liegt man trotzdem prinzipiell auch zu späterer Uhrzeit grundsätzlich richtig. Denn eine Mischung aus Eiweiß und Gemüse sowie Obst, wie sie in der mediterranen Küche vorkommt, hat sich auch in der Forschung von Expertin St-Onge als schlaffördernd erwiesen. In einer groß angelegten Studie mit 400 Frauen zeigte sich, dass diejenigen, die sich an der mediterranen Küche orientierten, schneller einschliefen. Auch verbesserte sich ihre Schlafqualität insgesamt. „Bei Gemüse, Obst, Nüssen und Hülsenfrüchten zeigt sich ein besonders enger Zusammenhang mit besserem Schlaf“, erklärt die Expertin im Fachmagazin Journal of the American Heart Association.

Eine mediterrane Ernährung mit viel Gemüse wirkt sich positiv auf die Schlafqualität aus. (Symbolfoto) © Panthermedia/IMAGO

Experte rät am Abend zu kleinen Mahlzeiten – ein Kuchenteller für guten Schlaf

Auch die Größe der Mahlzeit, die man am Abend zu sich nimmt, spielt demnach eine Rolle bei der Schlafqualität. Ernährungsexperte Hollingshaus rät dpa zufolge zu kleinen Mahlzeiten in der Größe eines Kuchentellers. Die Hälfte des Tellers sollte mit Frischkost wie Gemüse gefüllt sein, ein Viertel mit leichter eiweißhaltiger Kost wie Putenbrust oder Tofu und das letzte Viertel sollten kohlenhydrathaltige Lebensmittel wie Kartoffeln abdecken. Auf diese Weise sei man mit allen Nährstoffen versorgt und über die Nacht hinweg satt.

Nach dem Abendessen spazieren gehen oder gewisse Zeit verstreichen lassen

Auch sollte man die Mahlzeit mit einem gewissen Abstand zum Zubettgehen einnehmen. „Wer um 18 oder 19 Uhr noch etwas isst, der sollte dann auch erst um 21 oder 22 Uhr schlafen gehen. Idealerweise sollte dazwischen noch ein kleiner Spaziergang eingeschoben werden, damit die Darmtätigkeit angeregt wird. Denn wenn man gleich ins Bett geht oder aufs Sofa geht, dann tut sich nicht mehr viel“, rät Hollingshaus im Gespräch mit dieser Redaktion.

Ideal seien am Abend leichte Speisen, zum Beispiel Fisch statt schwer verdaulichem Fleisch oder Kartoffelpüree statt fettiger Bratkartoffeln. Darüber hinaus könne der Tryptophan-Gehalt einiger Lebensmittel die Produktion des sogenannten Glückshormons Serotonin fördern, was insgesamt zu mehr Wohlbefinden und damit bessere Schlaf führen könne. Der Stoff ist unter anderem in Vollkornprodukten, Nüssen und Hülsenfrüchten sowie Quark enthalten.

Auf eigenen Stoffwechsel eingehen und bewährte Gewohnheiten beibehalten

Man solle aber dennoch auf den eigenen Körper hören und auf die individuelle Verdauung achten. Wenn Gewohnheiten kurzfristig zu stark geändert, dann könne dies schnell zu Problemen in der Verdauung führen“, warnt Hollingshaus laut dpa. Auch dadurch könnten Schlafphasen und Träume beeinflusst werden.

Wenn man doch mal das Falsche kurz vor dem Einschlafen gegessen hat, kann ein kurzer Spaziergang helfen. Oder auch „das Trinken von verdauungsfördernden Tees wie Fenchel-Anis-Kümmel oder Pfefferminze“, rät der Experte. Doch auch Getränke sollten mit gewissem Abstand vor dem Zubettgehen zu sich genommen werden, damit man nachts nicht ständig zur Toilette muss.