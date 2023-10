Nach Großfeuer im Heide Park: Freizeitpark wieder geöffnet – Brandursache unbekannt

Von: Sebastian Peters

Nach einem Großbrand auf dem Gelände hat der im Heide Park Soltau am Donnerstag wieder seine Türen geöffnet. Nocht ist unklar, warum es brannte.

Update am Donnerstag, 12. Oktober 2023, 15:34 Uhr: Die Polizeiinspektion Heidekreis gibt am Donnerstagnachmittag neue Details zum Brand im Heide Park bekannt. So soll eine erste Spurensuche am Brandort keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben haben. Anhaltspunkte, die auf eine technische Brandursache deuten, würden aktuell noch geprüft werden. Eine genaue Schadenshöhe könne die Polizei noch nicht nennen.

Die Einsatzkräfte sind mit über 100 Einsatzkräften vor Ort im Heide Park im Einsatz © NonstopNews

Update am Donnerstag, 12. Oktober 2023, um 11:00 Uhr: Einen Tag nach dem Feuer in einem Verwaltungsgebäude hat der Freizeitpark Heide Park Soltau am Donnerstag seine Tore wieder geöffnet. Aus Sicherheitsgründen hatten die rund 4500 Besucher am Mittwochnachmittag den Park verlassen müssen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von etwa 160 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand in dem leerstehenden Gebäude im Eingangsbereich der Anlage war lokal begrenzt.

Brandermittler untersuchten am Donnerstag das Gelände. „Wir können aktuell keine Aussage zur Ursache machen, sie ist komplett unbekannt“, sagte ein Sprecher der Polizei im Heidekreis. Solche Ermittlungen seien meist langwierig.

Großfeuer im Heide-Park: 5000 Menschen mussten Park verlassen – über 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Update am Mittwoch, 11. Oktober 2023, um 20:32 Uhr: Die Freizeitpark-Fans können aufatmen. Trotz des Großbrandes am Mittwoch kann und wird der Freizeitpark am Donnerstag, 12. Oktober 2023 öffnen. Dies hat der Park selbst am Abend bekannt gegeben. Noch am Nachmittag war dies bisher nicht zu 100 Prozent klar.

Update am Mittwoch, 11. Oktober 2023, um 18:09 Uhr: Viele Freizeitpark-Fans fragen sich, wie es nach dem Feuer im Heide Park weitergeht. Dazu hat Peter Dunn, Geschäftsführer des Heide Parks, vermutlich erfreuliche Nachrichten: „Wir hoffen tatsächlich morgen den Park wieder öffnen zu können. Es dürften keine Gründe geben, dies nicht zu tun. Noch sind wir nicht zu 100 Prozent sicher, was passiert ist und wo der Brand seinen Anfang hatte. Aber ich gehe davon aus, dass der Park morgen ganz regulär, vielleicht mit einer Sperrung am Eingang, normal öffnen kann.“

Macht der Heide Park nach dem Feuer auf? Wegen des Feuers am 11. Oktober 2023 musste der Heide Park zunächst komplett geräumt werden. Wie Peter Dunn, Geschäftsführer des Parks, nun aber mitteilt, wird der Heide Park Soltau am Donnerstag, 12. Oktober 2023, höchstwahrscheinlich öffnen können. Möglicherweise gibt es einen kleinen Bereich, der gesperrt sein könnte.

Brand im Heide Park – Besucher sprechen über die Evakuierung

Update am Mittwoch, 11. Oktober 2023, um 16:52 Uhr: Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich rund 4500 Parkbesucher auf dem Gelände des Freizeitparks. Ein Besucher des Parks berichtete: „Wir waren auf der anderen Seite des Parks, da sah man die große Rauchwolke. Den Gestank hat man auch gerochen. Nach und nach wurden die Fahrgeschäfte geschlossen und wir wurden herausgeschickt.“

Brand im Heide Park Soltau Resort – Augenzeugen berichten von Moment des Feuers

Einer Besucherin, die mit einigen kleinen Kindern den Heide Park Soltau besuchte, fehlen durch den abrupten Abbruch einige Fahrstunden: „Wir waren ‚leider‘ mit ganz vielen Kindern hier, uns fehlen natürlich jetzt ein paar Stunden, die wir gerne in dem Park verbracht hätten“, so die Frau. Sie bemängelt auch, dass von den Angestellten des Parks keine Informationen an die Besucher weitergegeben wurde. Niemand wusste am Anfang, was genau los war und ob wir nun den Park verlassen müssen.

Das Heide Park Resort ist der zweitgrößte deutsche Freizeit- und Themenpark in Deutschland (Archivfoto) © Stefan Rampfel/dpa

Update am Mittwoch, 11. Oktober 2023, um 16:10 Uhr: Wie der Heide Park auf Facebook seinen Fans mitteilte, kam es gegen 13:40 Uhr zu einem örtlich beschränkten Feuer. Aufgrund dessen sämtliche Freizeitparkbesucher evakuiert werden mussten. „Personen sind nicht zu Schaden gekommen“, so der Freizeitpark. Auf diversen Videos bei TikTok kann man sehen, wie stark die Rauchentwicklung tatsächlich war. Auch, dass die Evakuierung der Besucher scheinbar geordnet stattfand.

Feuer Heide Park Soltau: Park-Besucher wegen Brand evakuiert – Rauchsäule Kilometer weit sichtbar

Update am Mittwoch, 11. Oktober 2023, um 15:40 Uhr: Über 110 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem gesamten Umland sind vor Ort im Löscheinsatz. Personen waren und sind aber nicht in direkter Gefahr, so ein Sprecher der Feuerwehr Heidekreis gegenüber ippen.digital.

Wegen Großbrand: Heide Park Soltau muss evakuiert werden – alle Besucher müssen raus

Damit es weiterhin keine verletzten Personen zu beklagen gibt, wird der gesamte Heide Park derzeit durch den Betreiber geräumt. Dies sei als Vorsichtmaßnahme nötig, da der Brandrauch in Richtung der Parkanlage gedrückt wird. Der Sprecher der Feuerwehr Heidekreis beschrieb außerdem die imposante Rauchsäule, die Kilometer weit sichtbar gewesen sein soll.

Brand im Heide Park Soltau – Gebäude steht in Vollbrand

Erstmeldung am Mittwoch, 11. Oktober 2023, um 15:28 Uhr: Soltau – Am Mittwoch, 11. Oktober 2023, ist es gegen 14:40 Uhr im Heide Park Resort Park zu einem Großbrand gekommen. Nach ersten Informationen soll ein ehemaliges Verwaltungsgebäude in unmittelbarer Nähe zum Besucherparkplatz im Vollbrand stehen. Personen befinden sich nicht im Gebäude. Die Feuerwehr ist mit 90 Einsatzkräften vor Ort und bereitet den Löschangriff mit drei C-Rohren und einem Wenderohr vor. Weitere Informationen in Kürze.