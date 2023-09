„Sommer scheint kaum enden zu wollen“ - Rekord-September geht in warmen Oktober über

Von: Anja Hildmann

Der wärmste September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen endet am Samstag. Das sommerliche Hoch wird sich damit aber noch nicht verabschieden. Auch der Oktober beginnt ungewöhnlich warm.

Wiesbaden - Der September 2023 wird in Deutschland voraussichtlich als der wärmste September in die Wetteraufzeichnungen eingehen. Mit außergewöhnlich hohen Temperaturen, kaum Niederschlägen und viel Sonnenschein habe sich der September „praktisch zu einem weiteren Sommermonat entwickelt“, so Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met, gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Sommer-Wetter bleibt: Auf Rekord-September folgt warmer Oktober

Deutschlandweit wurden zahlreiche Sommertage und sogar Hitzetage verzeichnet, berichtet fuldaerzeitung.de. Sogar bis in die letzten Tage des Monats hinein herrschten sommerliche Temperaturen. So wurden am Mittwoch, 27. September, in Cottbus bis zu 29 Grad gemessen. Nur knapp verfehlte man einen offiziellen Hitzetag.

Auch in den kommenden Tagen werde es voraussichtlich ähnlich warm oder sogar heiß bleiben, prognostiziert Diplom-Meteorologe Jung. Der Oktober beginne zumindest im Süden Deutschlands recht warm. „Es deuten sich bereits die nächsten Warmlufteinschübe an.“ Sogar Werte bis zu 30 Grad seien im Südwesten möglich.

Ungewöhnlich hohe Temperaturen beschert uns auch der Oktober. © Thomas Warnack/dpa

Regen hingegen ist Mangelware. „Der September wird mit einem großen Niederschlagsdefizit enden. Es fielen fast 50 Prozent weniger Niederschläge als üblich“, berichtet der Meteorologe. Der ersehnte große Regen lasse weiter auf sich warten, und selbst Anfang Oktober sei keine nennenswerte Besserung in Sicht. Möglicherweise könne es am Freitag hier und da etwas tröpfeln, aber das wird kaum ausreichen, um das große Niederschlagsdefizit des Monats aufzuholen.

Der Übergang in den Oktober verspricht laut Jung wenig Abkühlung. Höchstwerte um die 25 bis 27 Grad werden für das Wochenende um den 7. und 8. Oktober vorhergesagt. „Dieser Sommer scheint kaum enden zu wollen“, so der Meteorologe.

September 2023 zu warm und zu trocken - Regen lässt auf sich warten

Die Wetter-Langzeitprognosen von NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) hätten sich indes als zutreffend erwiesen. Ein deutlich zu warmer Herbst wurde vorhergesagt, und auch der kommende Winter 2023/24 soll ungewöhnlich warm ausfallen.

„Um 1 bis 2 Grad könnte der Winter über dem neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 liegen. Damit wäre es einer der wärmsten Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Schlechte Aussichten für Winterfeunde oder etwa den Wintersport“, meint Jung.