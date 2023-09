Sommer-Wochenende mit 30 Grad und mehr – ein letztes Mal in 2023?

Von: Tobias Becker

Teilen

Am Wochenende sind erneut über 30 Grad möglich in Baden-Württemberg. © Clara Margais/dpa

Das Wetter sorgt für einen weiteren Sommerkracher am Wochenende – zum letzten Mal in 2023? Lesen Sie hier, was Experten über ein mögliches Sommerende sagen:

Der Sommer nimmt kein Ende, so kommt es vielen Menschen in Baden-Württemberg vor. Immer wieder wurde gemunkelt, dass die heiße Jahreszeit vorbei sei, doch ebenso oft kam ein Warmluftvorstoß und brachte bis zu 30 Grad zurück ins Land. Auch am Wochenende werden wieder sommerliche Tage erwartet, am Sonntag sollen sogar über 30 Grad möglich sein. Zum letzten Mal in diesem Sommer?

echo24.de verrät, was Experten über ein mögliches Sommerende 2023 sagen.

Der September ist zur Halbzeit deutlich zu warm im Vergleich zum langjährigen Klimamittel. Auch der anstehende Herbst soll ersten Prognosen nach zu warm ausfallen. (tobi)