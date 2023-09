Starlink-Satelliten über NRW gesichtet: Wie Sterne in einer Reihe

Von: Marvin K. Hoffmann

Menschen konnten am Himmel über NRW ein Satelliten-Spektakel beobachten. Eine fliegende Lichterkette erschien dort wie Sterne in einer Reihe. Dahinter steckt Starlink.

Hamm – Ein Blick in den Himmel kann sich manchmal lohnen. In NRW konnte man dort nämlich am Donnerstag Starlink-Satelliten auf ihrer Reise durch das Weltall bewundern, wie wa.de berichtet.

Fliegende Lichterkette am Himmel: In NRW waren Starlink-Satelliten zu sehen

„Satelliten machen sich als nicht blinkende, durchaus aber sich auch in der Helligkeit verändernde, gleichmäßig über den Himmel bewegende Lichtpunkte bemerkbar. Das ist nichts Ungewöhnliches – leider, muss man sagen. Das ist auch eine gewisse Art von Verschmutzung. Es sind so viele, dass man den Überblick verliert“, sagt Carolin Liefke von der Vereinigung der Sternfreunde im Gespräch mit wa.de. Beobachter beschreiben den Anblick der Starlink-Satelliten als fliegende Lichterkette am Himmel, die wie Sterne in einer Reihe aussieht.