7 Aufgaben, für die der gruselige Roboterhund der Deutschen Bahn perfekt wäre

Von: Jana Stäbener

Ein gelber Roboter soll in Zukunft bei der Wartung im Güterverkehr helfen. BuzzFeed News hat andere Pläne für den Vierbeiner.

Fell hat er nicht, dafür sieht er echt gruselig aus: Der vierbeinige Roboter-Hund „Spot“ soll die Deutsche Bahn (DB) in Zukunft im Güterverkehr unterstützen. Er kommt nicht gerade besser an als der Ideenzug der Deutschen Bahn, soll in Zukunft aber bei der DB Cargo „testweise die Wagenortung und Radsatzwelleninspektion“ übernehmen, schreibt das Unternehmen am 20. September 2023 auf Instagram. So werde die Wartung effizienter, was dann hoffentlich der Pünktlichkeit der Deutschen Bahn hilft.



Der gelb lackierte Roboter, der wirklich an einen Hund erinnert, wird momentan auf einem Werksgelände für Güterzüge in Bischofsheim (Landkreis Groß-Gerau) getestet. Dort soll er sich in Zukunft mit insgesamt acht Kameras ausgestattet autonom über das Werksgelände bewegen. Im Video, das die Deutsche Bahn, genauso wie Scherze über das Deutschlandticket, auf Instagram teilt, erklärt Christian Henning, Projektleiter „Inspektion per Laufroboter“, wie „Spot“ funktioniert. (siehe unten)

Roboterhund der Deutschen Bahn nur im Güterverkehr – von wegen!

Der Roboterhund sei dafür gedacht, Güterwagons zu finden und deren Reihenfolge zu identifizieren. Auch übernimmt „Spot“ „Arbeiten im schmutzigen, gefährlichen oder stupiden Bereich“, erläuterte Henning. So steigt er über eine Treppe in einen Graben unterhalb eines Wagons und macht Aufnahmen von den Radachsen. Das sei ein Beispiel für lästige Arbeit, die das Gerät Fachkräften abnehmen könne.



„So ein güter Junge“, witzelt die @db_cargo unter dem Instagram-Post der Deutschen Bahn. Aber warum soll „Spot“ nur im Güterverkehr zum Einsatz kommen? Ein Roboterhund könnte doch auch im Personenverkehr der DB, wo Leute regelmäßig stehen gelassen werden, „glänzen“ (schließlich ist er aus Metall). BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA sammelt sieben Bereiche, in denen die Deutsche Bahn ihren gruseligen Vierbeiner schleunigst einsetzen sollte. Denn wer weiß: Vielleicht gehört er zu den Dingen, mit denen Deutsche-Bahn-Reisen endlich zum Erlebnis werden.

1. Beim Ein- und Aussteigen von Rollstuhfahrern helfen, denn die DB ist nicht gerade barrierefrei.

Roboter-Hund „Spot“ könnte mit einem Greifarm auf dem Rücken (ja so etwas gibt es) für mehr Inklusion sorgen. © Screenshot Instagram @deutschebahn

2. Er bringt uns im Zug den Kaffee – dann müssen das nicht die Zugbegleiter machen.

Die sind nämlich sowieso schon beschäftigt mit ihren Gästen. Hier fünf Fragen, die Zugbegleiter besonders nerven.

3. Bei der Fahrkartenkontrolle. Und wenn du keine hast, pinkelt er Öl auf dich. So nämlich.

4. Therapiehund, wenn die Bahn wieder tausend Jahre Verspätung hat.

5. Er ist einfach nur zu meiner persönlichen Unterhaltung da. (Was wirft man Roboter-Hunden zu, Ladekabel statt Stöckchen?)

6. Er verteilt Kissen für alle, die ein Nickerchen machen wollen.

7. Er putzt die DB-Klos, denn das ist DRINGEND nötig.

(Mit Material der dpa)