Antisemitische Schmierereien an Hauswänden in Stuttgart - Staatsschutz schaltet sich ein

In Stuttgart wurden vermehrt Häuser mit antisemitischen Sprüchen beschmiert.

Graffiti gegen Angela Merkel

von Anna-Lena Schüchtle

Seit Wochen tauchen an einigen Stellen in Stuttgart antisemitische Schmierereien an Hauswänden auf. Sie richten sich gegen Angela Merkel. Der Staatsschutz schaltet sich ein.