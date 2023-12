Vom IS zur Untersuchungshaft: Der Fall einer deutsch-algerischen Staatsangehörigen

Von: Adriano D'Adamo

Eine Justitzbeamtin steht in der Halle des Hanseatischen Oberlandesgerichtes. © Ulrich Perrey/dpa/Archivbild

Eine 31-jährige Frau steht wegen Mitgliedschaft in terroristischen Vereinigungen vor Gericht. Ihre Reise begann 2013 und endete in Untersuchungshaft.

Hamburg – Am 4. Dezember startet vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht das Staatsschutzverfahren. Im Fokus steht eine mutmaßliche Rückkehrerin des Islamischen Staates (IS). Die 31-jährige Frau mit deutsch-algerischer Staatsbürgerschaft wird beschuldigt, sich von Mai 2013 bis September 2017 an den terroristischen Gruppierungen Junud al-Sham und IS beteiligt zu haben.

Vor zehn Jahren: Sie reiste mit ihrer Tochter nach Syrien

Laut Bundesanwaltschaft reiste die Angeklagte im Mai 2013 mit ihrer damals wenigen Monate alten Tochter nach Syrien. Ihr Ziel war es, sich ihrem damaligen Ehemann anzuschließen und Mitglied bei Junud al-Sham zu werden. Im Februar 2014 trat das Paar dem IS bei. Es wird vermutet, dass die Angeklagte zuerst aus der Türkei heraus, gemeinsam mit ihrem Ehemann, andere IS-Mitglieder unterstützte. Später kehrte sie mit ihrem Ehemann, einem IS-Kämpfer, nach Syrien zurück und zog nach Rakka. Dort erhielt sie von ihrem Ehemann eine halbautomatische Schusswaffe und wurde in deren Handhabung geschult.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes starb ihr Ehemann im September 2015. Ende desselben Jahres heiratete die Angeklagte nach islamischem Brauch einen verwundeten IS-Kämpfer. Im September 2017 brachte sie ein weiteres Kind zur Welt. Nachdem ihr zweiter Ehemann sie verlassen hatte, bemühte sie sich um eine Rückkehr nach Deutschland über die Türkei.

Am 1. März 2018 kehrte die Angeklagte über Ankara nach Deutschland zurück und lebte zunächst in Bonn. Im September 2022 zog sie mit ihren Kindern nach Kiel. Seit dem 20. Juni 2023 befindet sich die Angeklagte in Untersuchungshaft. Neben der Mitgliedschaft in zwei terroristischen Organisationen legt ihr der Generalbundesanwalt ein Kriegsverbrechen gegen Eigentum, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht sowie einen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zur Last. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.