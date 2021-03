Stadt Fulda bewirbt sich als Modellregion für Corona-Strategie

Die Stadt Fulda bewirbt sich als Modellregion für eine Öffnungsstrategie, die insbesondere dem innerstädtischen Handel und der Gastronomie Perspektiven in der Corona-Pandemie eröffnen soll.

Fulda - Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld (CDU) bekräftigte in dem Bewerbungsschreiben, das an Staatskanzleichef Axel Wintermeyer sowie an Hessens Sozialminister Kai Klose gerichtet ist, dass die Stadt Fulda* seiner Überzeugung nach durch eine enge Kooperation mit dem Landkreis Fulda, dem Klinikum Fulda und den örtlichen Hilfsorganisationen über bestmögliche Voraussetzungen verfüge, um als Corona-Modellregion Fulda Verantwortung zu übernehmen*. Das schreibt die Stadt Fulda in einer Pressemitteilung.

„Eine solche Bewerbung ist eine gute Chance, den durch die Corona*-Krise gebeutelten Branchen in der Innenstadt eine echte Perspektive auf Öffnungen zu geben und gleichzeitig ein Höchstmaß an Gesundheitsschutz und Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten“, führte Wingenfeld aus. Der Oberbürgermeister bezog sich in der Bewerbung auf Ziffer 6 der Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz vom 22. März, wonach die Länder im Rahmen von zeitlich befristeten Modellprojekten in einigen ausgewählten Regionen mit strengen Corona-Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens öffnen, um die Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten unter Nutzung eines konsequenten Testregimes zu untersuchen. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA