„Haben uns Gedanken gemacht“: Stadt Köln verabschiedet sich von X (Twitter)

Von: Johanna Werning

Die Stadt Köln stellt ihre Aktivitäten auf X (ehemals Twitter) ein. (Symbolbild und IDZRNRW-Montage) © Vitalii Kliuiev/Imago & MIS/Imago

Die Stadt Köln stellt ihre Aktivitäten auf X (ehemals Twitter) bis auf wenige Ausnahmen komplett ein. Die Posts werden „auf ein Minimum“ heruntergefahren.

Köln – Die Stadt Köln hat über 60.000 Follower auf X (ehemals Twitter). Täglich werden dabei Posts veröffentlicht, sodass insgesamt in den letzten zehn Jahren rund 15.000 Posts entstanden sind. Darunter Bombenfunde und aktuelle News – aber auch lustige Memes. Doch damit ist jetzt Schluss. Bis auf wenige Ausnahmen stellt die Stadt alle Aktivitäten auf X ein.

Stadt Köln verabschiedet sich von X (Twitter) – doch es gibt Ausnahmen

Das postet die Stadt in einem längeren Tweet am Mittwochnachmittag (18. Oktober). „Seit Längerem schon beobachten wir die Entwicklungen auf X mit Sorge und haben uns Gedanken zu unserem Umgang mit der Plattform gemacht“, leitet die Stadt den Tweet ein. Nun sei man zu einem Entschluss gekommen, heißt es weiter. „Unter Abwägung mehrerer Aspekte, vor allem aber die Notwendigkeit, euch informiert zu halten zum einen und den sich hier verändernden Rahmenbedingungen zum anderen, haben wir uns dazu entschieden, unsere Aktivitäten auf X auf ein Minimum herunterzufahren.“

Ab sofort will die Stadt Köln die Plattform ausschließlich für Eilmeldungen wie zum Beispiel Bombenentschärfungen oder Rats-Posts nutzen. Alle weitere Themen wie beispielsweise aktuelle Infos aus der Stadtverwaltung und allgemeine Fragen werden hingegen nur noch auf Facebook, Instagram, Mastodon und Bluesky gepostet.

Kritik für Twitter-Plattform X: Mehrere Unternehmen und ein Landkreis löschen Account

Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten geriet die Plattform „X“ immer wieder in die Kritik. Darunter unter anderem auch aufgrund der Pläne von Inhaber Elon Musk zur Abschaffung der Blockierfunktion.

Außerdem kündigte der Tech-Tycoon an, dass es künftig weniger Einschränkungen geben soll, was auf der Plattform gesagt werden darf. Expertinnen und Experten befürchten, dass sich dadurch unter anderem Falschinformationen und Gewaltdarstellungen schneller verbreiten könnten. Daraufhin haben mehrere Firmen ist Aus auf X angekündigt. Am Dienstag verabschiedete sich dann der Landkreis Stade im Norden von Niedersachsen von der Plattform. (jw)