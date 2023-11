Wenn es in dieser Stadt an der Tür läutet, kann es teuer werden

Von: Daniel Schinzig

Ein Basenji schaut am Montag (22.02.2010) bei einem Züchter in Trechtingshausen neugierig in die Kamera. © Fredrik Von Erichsen / dpa

In Lünen in NRW läuten Mitarbeiter der Stadt an zufällig ausgewählten Häusern und Wohnungen. Damit wollen sie etwas überprüfen. Was genau dahinter steckt, erfahren Sie hier:

Lünen - Wenn es bei den Bürgern in Lünen (NRW) klingelt, kann es sein, dass ein Mitarbeiter der Stadt vor der Tür steht. Und noch bevor die Anwohner geöffnet haben, haben sie schon erfahren, was sie wissen wollten. Denn Mitarbeiter des Teams Steuer überprüfen in der Stadt im Kreis Unna derzeit eine bestimmte Sache. Und das kann für die Bürger im schlechtesten Fall sehr teuer werden, weiß wa.de.

Wenn nach dem Läuten an der Haustür ein Bellen ertönt, könnte es haarig werden. Denn die Mitarbeiter der Stadt Lünen wollen herausfinden, wer einen Hund besitzt und wer nicht. Es geht dabei um Steuergerechtigkeit.