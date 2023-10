Hund aus Auto befreit – jetzt erhebt die Halterin schwere Vorwürfe gegen die Retter

Von: Benjamin Stroka

Der kleine Malteser „Stormtrooper Frank“. Rechts: Glasscherben im Mietwagen nach dem Einschlagen der Scheibe an der Fahrertür. © Privat (2)

Am 11. Oktober wurde in Köln während der Vorbereitungen für eine Bombenentschärfung ein Hund aus einem Auto befreit. Die Halterin erhebt jetzt schwere Vorwürfe.

Köln – Während der Vorbereitungen zu einer Bombenentschärfung in der Kölner Innenstadt wurde am 11. Oktober 2023 ein Hund aus einem Auto befreit. Mitarbeiter des Ordnungsamtes schlugen die Scheibe ein, um den Vierbeiner vor einem möglichen Hitzetod zu bewahren, berichtete damals die Stadt Köln noch während der Evakuierungsmaßnahmen.

„Möglicherweise hat ein kleiner Hund sein Leben der Bombe zu verdanken“, hieß es in einer Mitteilung. Doch ganz so positiv, wie von der Stadt dargestellt, soll es nicht abgelaufen sein, prangert die Halterin des kleinen Maltesers jetzt an. Sie erhebt teils schwere Vorwürfe gegen das Vorgehen – und hat sogar Anzeige erstattet.

Evakuierung wegen Bombe: Anwohner entdecken Hund im Auto

Es ist der 11. Oktober 2023, ein spätsommerlich warmer Tag mit knapp 25 Grad in Köln. Die Halterin des kleinen 16 Jahre alten Maltesers „Stormtrooper Frank“ parkte einen Mietwagen des Carsharing-Unternehmens „Share Now“ um 14:22 Uhr am Albertus-Magnus-Platz in der Sonne. Die Frau, die anonym bleiben möchte, war mit dem Hund zuvor bei einem Tierarzttermin. Sie schaffte es laut eigenen Angaben nicht, ihren Hund nach Hause zu bringen, bevor sie zu einem Termin an der Universität Köln musste.

Daher entschied sie sich, den kleinen „Stormtrooper Frank“ für knapp eine Stunde auf einer Decke im Fußraum auf der Beifahrerseite des Wagens zu lassen. Sie habe ihm Wasser gegeben und die beiden Fenster auf Fahrer- und Beifahrerseite „einen großen Spalt“ offen gelassen, berichtet die Hundehalterin.

Parallel liefen die Vorbereitungen für eine Bombenentschärfung in der Kölner Innenstadt. Dort war am 11. Oktober ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Einsatzzentrale des Ordnungsdienstes befand sich an dem Tag am Albertus-Magnus-Platz. Dort seien dann Mitarbeiter des Ordnungsamtes von Anwohnenden angesprochen worden. Diese berichteten nach Angaben der Stadt Köln davon, einen Hund in einem Auto entdeckt zu haben, der stark hechelte.

Zwei Scheiben eingeschlagen: „Scherben auf und um meinen Hund herum“

„Da kein Besitzer in Sicht war, schlugen die Ordnungsdienstkräfte die Scheibe des Wagens ein und befreiten den Hund, der stark dehydriert war“, teilte die Stadt Köln damals mit. Dabei wurden zwei Scheiben des „Share Now“-Autos eingeschlagen, wie Fotos zeigen. Sowohl hinten rechts auf der Beifahrerseite als auch die Scheibe auf der Fahrerseite wurden eingeschlagen, um sich zu Zugang zum Fahrzeug zu verschaffen. „Dabei landeten Scherben auf und um meinen Hund herum“, kritisiert jetzt die Hundehalterin.

Sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite wurden Scheiben eingeschlagen (IDZRNRW-Montage). © Privat (2)

Weiter prangert die Frau an, dass man nicht versucht habe, sie ausfindig zu machen. Und: „Da es sich um ein Carsharing-Fahrzeug handelte, hätte ein Anruf bei ‚Share Now‘ genügt, um das Auto entriegeln zu lassen.“ Die Frau war nach eigenen Angaben um 15:20 Uhr wieder vor Ort. Da hätte der Hund bereits draußen auf seiner Decke gelegen, auf der immer noch Scherben gewesen seien. Gleichzeitig sagt sie: „Mein Hund hatte absolut keine Anzeichen eines Hitzschlags oder der Unbehaglichkeit durch Wärme.“ Aus neutraler Sicht lässt sich das jedoch nicht verifizieren.

Hundehalterin erstattet Anzeige bei der Polizei

Die Stadt Köln berichtete, dass der Hund eine große Schüssel Wasser bekommen habe. Dem widerspricht die Hundehalterin: „Keiner der Einsatzkräfte gab ihm eine Schüssel Wasser.“ Vielmehr sei der Hund von einem KVB-Mitarbeiter, der ebenfalls vor Ort gewesen sein soll, „auf den Boden gepresst“ und sein Gesicht mit Wasser übergossen worden. „Mein Hund wurde aus einer Flasche übergossen und hatte Todesangst!“, so die Frau. „Glücklich war er erst in dem Moment, als ich ihn in den Armen hielt.“

Dass sie den Einsatzkräften gedankt habe, wie von der Stadt Köln berichtet, dementiert die Frau. „Ich habe mich nie bei irgendwem […] bedankt, weil ich vollkommen fassungslos darüber war, wie mein Hund misshandelt worden war.“ Die Stadt Köln und die KVB haben auf Nachfragen zu dem Vorfall bislang nicht geantwortet. 24RHEIN wird weiter berichten.

Besonders tragisch: „Stormtrooper Frank“ musste am 21. Oktober 2023 aufgrund einer inoperablen Hornhautverletzung eingeschläfert werden. Der Vierbeiner hatte bereits vor dem Vorfall am 11. Oktober eine Augenentzündung. Die Halterin hat laut eigenen Angaben inzwischen Dienstaufsichtsbeschwerden bei Stadt Köln und KVB eingereicht und außerdem Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Polizei gestellt, die bei dem Vorfall nicht vor Ort war. „Mir geht es darum, dass so etwas keinem anderen Hund passiert.“ (bs)