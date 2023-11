Stadtbahn in Köln nach Störung evakuiert – Fahrgäste müssen mitten im Tunnel raus

Von: Johanna Werning

In Köln mussten mehrere Fahrgäste aus einem U-Bahntunnel evakuiert werden (Symbolbild). © Christoph Hardt/Imago

In Köln mussten Fahrgäste der KVB aus einem U-Bahntunnel evakuiert werden. Eine Stadtbahn war in einem Tunnel liegen geblieben.

Köln – Es war eine „absolute Ausnahme“, betont ein KVB-Sprecher gegenüber 24RHEIN. Am Sonntag hat eine Bahn der KVB-Linie 18 in Köln eine Fahrleitung in dem Tunnel zwischen den Haltestellen „Poststraße“ und „Barbarossaplatz“ heruntergerissen. Die Folge: Die Kölner Stadtbahn steckte fest und konnte nicht weiterfahren. Die Fahrgäste mussten aussteigen – und zu Fuß durch den U-Bahntunnel zur nächsten Haltestelle laufen.

