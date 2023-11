Verlassene Villa in einem Park hatte mal eine Funktion, auf welche die wenigsten kommen

Von: Mick Oberbusch

Die Rückansicht des Bahnhof Belvedere vom anliegenden Park aus. © Förderkreis Bahnhof Belvedere

In Köln steht mitten in einem Park ein Gebäude, das an eine alte Villa im Grünen erinnert – wozu es einst wirklich diente, dürften nur die wenigsten wissen.

Köln – Sie thront inmitten von Natur und Grün, mitten in einem großen Park und umgeben von Blumen und anderen Pflanzen: In Köln-Müngersdorf können Reisende bereits seit über 190 Jahren eine Art Villa bestaunen, die eigentlich jedoch eine ganz andere Funktion hatte. Und in ihrer aktuellen Gestalt in ganz Deutschland noch einzigartig ist.

24RHEIN erklärt, was man zum Bahnhof Belvedere wissen muss – und wie es dort heute aussieht.