Feuer im Hamburger Elbtunnel: Renault und Mini brennen aus – mehrere Verletzte

Von: Moritz Bletzinger

Im Hamburger Elbtunnel brennt mindestens ein Auto. (Symbolbild) © Marcus Brandt/picture alliance/dpa

Großalarm und Vollsperrung auf der A7: Im Elbtunnel brennen zwei Autos. Die Feuerwehr spricht von mindestens drei Verletzten.

Update vom 19. Oktober, 12.49 Uhr: Auch die Fahrbahn in Richtung Norden ist jetzt wieder befahrbar. Die Polizei hat die Elbtunnel-Röhre freigegeben.

Derweil werden neue Details zum Unfall auf der A7 bekannt. Drei Autos waren beteiligt, zwei fingen Feuer. Ein Renault Clio und ein Mini brannten aus. Die Feuerwehr spricht von drei Personen, die ins Krankenhaus gebracht wurden.

53 Personen sollen sich zu Fuß vor dem Feuer gerettet haben und durch den Elbtunnel in Richtung Süden ins Freie gelangt sein, schreibt die Bild. Sie wurden vor Ort von der Feuerwehr betreut.

Erstmeldung vom 19. Oktober, 10.24 Uhr: Hamburg – Verkehrschaos am Donnerstagmorgen (19. Oktober). Im Hamburger Elbtunnel ist ein Brand ausgebrochen, mindestens ein Fahrzeug steht in Flammen. Die Fahrbahn der A7 ist in beide Richtungen gesperrt.

Auto brennt im Hamburger Elbtunnel: Verkehrschaos auf A7

„In der ersten Röhre Richtung Norden steht ein Fahrzeug in Vollbrand“, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle der Nachrichtenagentur dpa. Nähere Informationen hatte er vorerst nicht. Die Feuerwehr kümmerte sich im Tunnel um die Löscharbeiten.

Der Notruf soll gegen 9.29 Uhr eingegangen sein, schreibt die Bild, die zuvor von mindestens zwei brennenden Fahrzeugen berichtet hatte. Ein Polizeisprecher hatte bei t-online.de außerdem von mindestens einer verletzten Person gesprochen.

Polizei Hamburg gibt Update: Brand im Elbtunnel gelöscht

Gegen 10.30 Uhr verkündete die Polizei auf X (ehemals Twitter) gute Nachrichten. Das Feuer ist gelöscht, die Röhre in Richtung Süden wieder befahrbar.

Die vorübergehende Vollsperrung sei bei einem Brand im Tunnel das übliche Vorgehen, erklärte die Polizei Hamburg. Damit soll verhindert werden, dass weitere Fahrzeuge in die Flammen geraten. Jetzt wird die Auffahrt Othmarschen geräumt, die Anschlussstelle Heimfeld in Richtung Norden ist gesperrt.

Über die Ursache für den Fahrzeugbrand sind noch keine Details bekannt.

