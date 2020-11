Sternschnuppen im November 2020: Wann und wo sind die Leoniden zu sehen?

Die Leoniden sind die wichtigsten Sternschnuppen im November 2020. Wir erklären, wann und wie Sie das Schauspiel am Himmel beobachten können.

Leoniden sind die wichtigsten Sternschnuppen im November.

Höhepunkt ist von Dienstag, 17. November 2020 bis Mittwoch, 18. November 2020.

Bis zu 20 Sternschnuppen sind pro Stunde zu sehen.

Die Nacht der Sternschnuppen geht in eine neue Runde: Nachdem im April unzählige Lyriden am nächtlichen Sternenhimmel gesichtet werden konnten und der Oktober in Form von Orioniden ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten für die Erfüllung von Wünschen bereit hält, wird nun im November ein neuer Sternschnuppen-Regen Deutschland verzaubern: die Leoniden. Sie beginnen meist Anfang November und dauern bis Ende November an.

Alle Informationen zu dem seltenen Ereignis finden Sie hier.

Sternschnuppen im November 2020: Leoniden leuchten am Himmel

Oft wird fälschlicherweise vermutet, dass es sich bei um hinabstürzende Sterne oder dessen Überreste handelt. Stattdessen handelt es sich dabei um Meteoriten, die in unsere Erdatmosphäre eindringen und dabei aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit eine gewisse Reibung erzeugen. Daraufhin verglühen sie und hinterlassen Leuchtspuren, die für uns letztendlich als Sternschnuppen - in diesem speziellen Fall als Leoniden - sichtbar werden.

Genau genommen sind die Leoniden Überreste des Kometen „Tempel Tuttle“, der seine Splitter im Sonnensystem hinterließ. Jedes Jahr im November kreuzt die Erde diese hinterlassene Spur, was uns das bewundernde Phänomen der vielen Sternschnuppen beschert.

+ Auf dem Bild sind Sterne aus dem Meteorstrom der Leoniden im Jahr 2009 zu sehen. © picture alliance / Patrick Seege

Warum heißen die Sternschnuppen im November „Leoniden“?

Der Name „Leoniden“, mit dem man diese besondere Art von Sternschnuppen nennt, ergibt sich aus dem Namen „Leo“, was auf Latein Löwe bedeutet. Denn das Sternbild, das den Ausgangspunkt für die Leonidenschauer darstellt, ist das des Löwen. So entstand der Begriff für diese speziellen Sternschnuppen, die im November 2020 wieder zu sehen sind.

Das könnte Sie auch interessieren: Forscher fast sicher: Dieser mysteriöse Himmelskörper könnte ein Alien-Raumschiff sein

Leoniden erreichen am 17./18. November 2020 ihr Maximum

Allgemein kann man die Leoniden jedes Jahr im November beobachten. Zwar wird das Maximum des Sternschnuppen-Schauers auf den 17. November 2020 gegen 12 Uhr MEZ geschätzt. Die beste Beobachtungszeit im Jahr 2020 ist jedoch die Nacht von Dienstag, dem 17. November, auf Mittwoch, den 18. November. Einen besseren Zeitpunkt, um die Leoniden am Himmel über Deutschland zu beobachten, wird es in diesem Jahr nicht mehr geben.

Die Leoniden sind den Menschen schon seit dem Mittelalter bekannt. Zu besonders starken Sternschnuppen-Regen kam es beispielsweise bereits in den Jahren 1799 oder 1833. Dieses Jahr gibt es allerdings eine eher geringe Fallrate. Die Experten rechnen mit einer geringen Anzahl von 10 bis 20 Sternschnuppen pro Stunde. Dabei muss natürlich das Wetter mitspielen. Mehr Sternschnuppen als normal sind das natürlich trotzdem, aber vergleichsweise zu anderen Jahren wäre durchaus noch Potential da.

+ Eine Sternschnuppe am Nachthimmel (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Sternschnuppen beobachten: Wie klappt das am besten?

Grundsätzlich sind die Leoniden in einem großen Bogen am gesamten Himmel zu finden, doch wer sich besonders viel Mühe geben will, sollte Richtung Nordosten blicken. Die Leoniden finden im Sternbild Löwe statt.

Der richtige Ort, um die Leoniden im November zu sehen

Darüber hinaus sollte man bedenken, dass die Sternschnuppen nicht an allen Plätzen optimal bewundert werden können. Wer die Chance auf unzählige Leoniden maximal nutzen möchte, sollte die Stadt unbedingt meiden. Denn hier gilt das Prinzip: Je weniger Zivilisation, desto besser. Oftmals stört die helle Beleuchtung oder die eingeschränkte Sicht durch hohe Gebäude bei einem klaren und weiten Blick in den Horizont.

Am Besten macht man also einen Ausflug aufs Land oder in die Natur, packt warme kuschelige Sachen ein und genießt den Anblick unzähliger Leoniden in einer ruhigen und abgelegenen Gegend - wo es richtig dunkel ist, damit man so viele Sternschnuppen wie möglich entdecken kann. Die Augen gewöhnen sich nach 15-20 Minuten komplett an die Dunkelheit.

Das Wetter muss natürlich auch mitspielen. Um die Leoniden ungehindert beobachten zu können, muss es eine klare Nacht ohne Wolken sein.

Sternschnuppen im November: Alle 33 Jahre absolutes Maximum

Alle 33 Jahre ist das Spektakel, zahlreiche Sternschnuppen am Sternenhimmel zu sichten, besonders groß. Denn in diesen außergewöhnlichen Jahren weist der Leonidenstrom sein Maximum auf. Der Grund dafür? Die Erde gerät zu diesen Zeitpunkten in eine äußerst dichte Trümmerwolke des Kometen, die letztendlich für mehr Sternschnuppen als gewöhnlich sorgt.

Das nächste Mal wird dies voraussichtlich im Jahr 2032 der Fall sein.

+ Eine weitere Sternschnuppe am nächtlichen Sternenhimmel (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Sternschnuppen im November 2020: Fotos machen ist schwierig, aber möglich

Für diejenigen, die nicht die ganze Nacht wach bleiben oder sich früh am Morgen einen Wecker stellen wollen, gibt es noch die Möglichkeit, auf Bilder am nächsten Tag zu hoffen. Ganz so einfach, das außergewöhnliche Spektakel am Himmel festzuhalten, ist es jedoch nicht. Wir geben Ihnen die besten Tipps, wie das Fotografieren in dieser besonderen Nacht dennoch glückt.

Weitere Sternschnuppen-Schauer im November 2020

Außer den Leoniden gibt es noch weitere Sternschnuppen-Schauer im November 2020: Die Alpha-Monocerotiden, die November-Orioniden sowie die nördlichen Tauriden. Diese sind grundsätzlich nicht so ausgeprägt wie die Leoniden.

Die Alpha-Monocerotiden finden im Sternbild Kleiner Hund, das am Sternhimmel in Richtung Norden zu sehen ist, statt. Das Maximum wird am Mittwoch, 21. November, erwartet. Auch bei diesem Meteoriten-Schauer sind nur wenige Sternschnuppen zu beobachten - bis zu fünf Stück in einer Stunde sind möglich. In den Jahren 1925 und 1935 sowie 1985 und 1995 gab es allerdings ein erhöhtes Sternschnuppen-Aufkommen bei diesem Schauer mit mehreren hundert Meteoriten pro Stunde. Ähnliches hatten Astronomen damals für das Jahr 2019 ebenfalls vorhergesagt - bis zu 1000 Sternschnuppen pro Stunde wurden erwartet.

Die November-Orioniden finden dieses Jahr vom 2. Oktober bis zum 7. November im Sternbild Orion statt, das auf dem Himmelsäquator liegt. Ihren Höhepunkt haben sie in der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober. Bei diesem Sternschnuppen-Schauer sind dieses Jahr sogar bis zu 20 Sternschnuppen pro Stunde zu erwarten.

Die nördlichen Tauriden sind vom 20. Oktober bis zum 10. Dezember aktiv, in diesem Zeitraum überqueren sie die Sternenbilder Fische, Widder und Stier. Ihr ungefähres Maximum wird für den 12. November erwartet. Mehr als fünf Sternschnuppen pro Stunde werden jedoch nicht zu sehen sein.

nz/sch

Video: Leoniden - Riesensternschnuppe über Süddeutschland

Über das Jahr über gibt immer wieder Astro-Phänomen am Himmel zu sehen. Das Jahr startet mit den Quadrantiden, einem schönen Himmelsphänomen. Auch der Februar ist für Wünschende und Hobby-Astronomen eine spannende Zeit: Es regnet Sternschnuppen, die Delta-Leoniden.

Im Frühling gibt es wieder ein Astro-Phänomen am Himmel über Deutschland zu beobachten. Die Lyriden können ebenfalls beobachtet werden. Im Dezember gibt es ebenfalls wieder ein wunderschönes Spektakel am Himmel über Deutschland.

Rubriklistenbild: © dpa/Oliver Berg