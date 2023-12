Kerosinsteuer-Pläne: Flugreisen und Paketdienste könnten teurer werden

Von: Kilian Bäuml

Durch die geplante Kerosinsteuer der Ampel-Regierung werden Inlandsflüge teurer. Doch für Passagiere könnte es ein Schlupfloch geben.

Bremen – Die Haushaltsplanung der Ampel-Regierung wurde im November 2023 vom Bundesverfassungsgericht gekippt, was die Regierung in eine Krise stürzte. Sie musste schnell ein milliardenschweres Defizit im Haushalt ausgleichen. Am 13. Dezember haben die Parteien einen Konsens gefunden. Es wurde betont, dass die Schuldenbremse weiterhin respektiert und die geplanten Steuererleichterungen im Haushalt 2024 beibehalten werden sollen.

Durch die neue Kerosin-Steuer wird fliegen innerhalb Deutschlands für einige Menschen teurer. (Symbolbild) © Imago/Montage

Die Situation bei Flugreisen könnte sich jedoch ändern. Eine Kerosinsteuer ist für das kommende Jahr geplant, was die Flugpreise erhöhen könnte. Bisher ist Kerosin, das im kommerziellen Luftverkehr verwendet wird, von der Energiesteuer ausgenommen. Land- und Forstwirtschaftsbetriebe können einen Teil der für ihren Kraftstoffverbrauch gezahlten Energiesteuer auf Antrag zurückerstatten lassen.

Kerosinsteuer: Laut Experten könnte sie leicht umgangen werden

Die Kerosinsteuer würde jedoch nur deutsche Inlandsflüge betreffen. Dies könnte dazu führen, dass Passagiere in Zukunft Flughäfen außerhalb Deutschlands bevorzugen, um die Kerosinsteuer zu umgehen. Laut focus.de könnte die Steuer umgangen werden, indem auf einer ehemals innerdeutschen Strecke ein Zwischenstopp im benachbarten Ausland eingelegt wird. Ein Beispiel hierfür wäre ein Flug von München nach Berlin mit einem Zwischenstopp in Paris oder Brüssel.

Das Portal berichtet weiter, dass die Kerosinsteuer dazu führen könnte, dass Briefe und Pakete teurer werden. Experten befürchten zudem, dass sich Lieferwege aufgrund der Kerosinsteuer vollständig auf die Autobahn verlagern könnten.

Kritik an der Kerosinsteuer: Deutschland hinkt bereits im Luftraum zurück

Jost Lammers, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), äußerte Kritik an den Kerosinplänen. „Bereits heute hängt Deutschland in der Wiederbelebung des Luftverkehrs seit der Pandemie deutlich hinter fast allen anderen europäischen und außereuropäischen Ländern zurück“, sagte er in einer Mitteilung. Er betonte, dass die staatlichen Standortkosten in Deutschland bereits jetzt die höchsten im europäischen Vergleich seien und die Bundesregierung zulasse, dass sich wichtige Drehkreuze ins Ausland verlagern.

Lammers bezeichnete diese Entscheidung als „faktisches Förderprogramm für die Drehkreuze am Bosporus und am Persischen Golf“. Er fügte hinzu: „Darüber hinaus schwächt die Bundesregierung mit dieser erneuten Erhöhung der staatlichen Standortkosten die Luftverkehrsanbindung der wichtigen deutschen Wirtschaftsstandorte.“

Grüne befürworten Kerosinsteuer: Soll nur Leute belasten, die „sehr, sehr häufig“ fliegen

Andreas Audretsch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, verteidigte die geplante Einführung einer Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge. „Das sind vor allem die Businessflüge. Die Leute, die andauernd zwischen Berlin und Frankfurt hin und her jetten, die trifft es vor allem, weil die sehr viel fliegen“, sagte er im RBB-Inforadio. Er argumentierte, dass diejenigen, die innerhalb Deutschlands fliegen, offensichtlich genug Geld hätten, um „sehr, sehr häufig“ zu fliegen. Mit der Kerosinsteuer würde etwas für das Klima getan und die Verteilungswirkung sei seiner Meinung nach sehr gerecht.

Lena Donat, Mobilitätsexpertin von Greenpeace, unterstützt ebenfalls die Kerosinsteuer. „Es ist ein kleiner Lichtblick in den heutigen Beschlüssen, dass Kerosin für den besonders klimaschädlichen Flugverkehr nicht länger steuerfrei bleibt“, sagte sie. Sie äußerte die Hoffnung, dass auch andere Länder diese Maßnahme übernehmen würden. (kiba/dpa)

