Räumdienst streikt trotz Schnee-Chaos – Straßen in drei Bundesländern nicht geräumt

Von: Christoph Gschoßmann

Drucken Teilen

Der Wintereinbruch stellt Deutschlands Autofahrer vor eine große Herausforderung. Erst recht, da in drei Bundesländern der Winterdienst streikt.

Hannover/Kiel/Bremen - Riesige Mengen Eis und Schnee auf den Straßen, aber kein Winterdienst: In drei deutschen Bundesländern gibt es Warnstreiks der Straßenmeistereien im öffentlichen Dienst. So gilt in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen erhöhte Vorsicht beim Autofahren, denn die Straßen könnten aufgrund des Arbeitskampfs nicht geräumt sein.

Es gebe „nur einen eingeschränkten Winterdienst“, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Private Räumdienste und Beschäftigte, die nicht in der Gewerkschaft sind, tun derweil das Nötigste.

Wintereinbruch: Räumdienst in drei Bundesländern streikt

So habe der Warnstreik der 22 Straßenmeistereien in Schleswig-Holstein habe wie geplant um Mitternacht begonnen, äußerte ein Verdi-Sprecher am Donnerstagmorgen. Noch ist laut Angaben der Polizei in Schleswig-Holstein ein Verkehrschaos jedoch ausgeblieben. Die Autofahrer hätten sich mittlerweile an die Witterungsverhältnisse angepasst.

Der Winterdienst streikt: In drei Bundesländern müssen die Autofahrer besondere Vorsicht walten lassen. © dpa

Auch in den anderen beiden Ländern kam es zu Einschränkungen. In Niedersachsen und Bremen rief die Gewerkschaft Beschäftigte der Straßenmeistereien im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder zum 24-stündigen Warnstreik ab 6 Uhr auf. In Niedersachsen blieben gar alle Räumfahrzeuge und der staatlichen Straßenmeistereien in der Garage. Auch hier jedoch blieb das Chaos vorerst aus.

In der Nacht und am frühen Morgen sei die Lage laut Polizeiangaben entspannt geblieben. Die Fahrzeuge hätten am Mittwochabend noch gestreut. Private Räumdienste würden am Donnerstagmorgen räumen, dies dauere nur etwas länger, erklärte der Verdi-Sprecher. 1200 Beschäftigte sind in dem Bundesland bei 56 Straßenmeistereien beschäftigt.

Tarifstreit: Straßenmeistereien wollen mehr Geld für Beschäftigte

In dem Tarifstreit geht es um die Gehälter für bundesweit rund 1,1 Millionen Angestellte. Betroffen sind zudem rund 1,4 Millionen Beamte, auf die das Ergebnis üblicherweise übertragen wird. Die Straßenmeistereien klagen über Personalmangel. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent, absolut mindestens 500 Euro, sowie für Nachwuchskräfte 200 Euro mehr. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder hält das für überzogen. Eine dritte Verhandlungsrunde ist für den 7. Dezember angesetzt.

Auch bei der Bahn gab es zuletzt gescheiterte Tarifverhandlungen. (cgsc mit dpa)