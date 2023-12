Winter-Wetter hat Deutschland fest im Griff – Alarmstufe Rot wegen Glatteis in 20 Kreisen

Von: Nico Reiter

In weiten Teilen Deutschlands kommt es ab Montagnachmittag (4. Dezember) zu Eisregen und Blitzeis. Besondere Vorsicht ist bei diesem Wetter im Straßenverkehr geboten.

Update vom 5. Dezember, 6.44 Uhr: In Deutschland herrscht weiterhin frostiges Winterwetter. Am Dienstag (5. Dezember) gilt in 20 Kreisen Alarmstufe Rot: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schwerem Glatteis. In großen Teilen Deutschlands gilt wegen Glätte zudem Alarmstufe Orange.

Hier gilt Alarmstufe Rot:

Altötting

Dachau

Deggendorf

Dingolfing-Landau

Ebersberg

Eichstätt

Erding

Freising

Kelheim

Landshut

Mühldorf a. Inn

München

Neumarkt i.d. OP

Pfaffenhofen a.d. Ilm

Regen

Regensburg

Rosenheim

Rottal-Inn

Straubing-Bogen und Straubin

Traunstein

Der Betrieb am Flughafen in München muss am Dienstag zeitweise ausgesetzt werden. Alle Flächen seien wegen eines Eisregens vereist, so ein Sprecher des Flughafens gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Von Betriebsbeginn um 6.00 bis 12.00 Uhr soll es daher keine Starts und Landungen geben. Auch im Laufe des Tages werde „ein Großteil der Flüge aus Sicherheitsgründen entfallen“.

Winter-Wetter in Deutschland: Eisregen und Blitzeis drohen

Erstmeldung vom 4. Dezember, 13.23 Uhr: München – Der malerische vorweihnachtliche Schneefall wird von einer härteren Wetterlage abgelöst. Die erste Freude über das winterliche Wetter ist verflogen. Nun könnte die Lage in Deutschland weitaus gefährlicher werden. In einigen Regionen ist in den nächsten Tagen mit Eisregen und Blitzeis zu rechnen.

Bereits letzte Woche kam es zu Schnee-Chaos in weiten Teilen Deutschlands. Nachdem Freitagmittag (1. Dezember) leichter Schnee angekündigt war, stellte sich schon bald heraus, dass dies dem Ausmaß des Schneefalles nicht nachkommen würde. Bereits am Abend zeigte das Wetter die ersten Auswirkungen. Auch das Bahn-Netz in Bayern ist zum Teil ausgefallen. Mittlerweile wurden neue Wetterwarnungen für das Bundesland ausgesprochen.

Autofahrer müssen aktuell besonders vorsichtig fahren: Zahlreiche Straßen sind vereist. © Jens Büttner/dpa

Eisregen und Blitzeis sorgen für gefährliche Straßenverhältnisse

Beinahe ganz Deutschland ist mit Schnee bedeckt. Von Saarbrücken bis Hamburg wird es in den nächsten Tagen besonders rutschig. Hier stellt der Schnee nicht die einzige Gefahr dar. Ab Montagnachtmittag (4. Dezember) bringt ein Tiefdruckkern im Westen wärmere Luft und Regen mit sich. In ganz Westdeutschland kann es dadurch am Nachmittag und Abend zu Eisregen kommen.

Besonders gefährlich kann es in den Tälern der Mittelgebirge werden. Hier kommt es durch die vorherrschenden Wetterverhältnisse zu Blitzeis, also spiegelglatten Straßen und Wegen. Aber auch in Köln, Düsseldorf, dem Ruhrgebiet, Münster, Bielefeld oder Saarbrücken droht am Montag teilweise Blitzeis.

Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor allem in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vor markanter Glätte für den gesamten Montag. Nicht notwendige Fahrten und Aufenthalte im Freien sind zu vermeiden. Verzögerungen und Behinderungen im Straßenverkehr sollten eingeplant werden.

Temperaturen für Montag (4. Dezember) und die Nacht auf Dienstag (5. Dezember)

München -11 bis -1°C Stuttgart -7 bis 3°C Saarbrücken -3 bis 5°C Köln 0 bis 3 °C Düsseldorf -1 bis 3°C Münster -1 bis 2°C Bielefeld -2 bis 1°C Hannover -2 bis 1°C Hamburg -3 bis 0°C

Ausblick auf das Wetter der nächsten Tage

In den nächsten Tagen könnte sich die Lage weiter zuspitzen. Das Tief wandert Richtung Osten und sorgt dafür, dass weitere Teile Deutschlands von der Wetterlage betroffen werden können. In der Nacht zum Dienstag und am Dienstagvormittag wird es zu mehr Niederschlägen kommen. Auch hier sind Unwetter nicht auszuschließen. Erst Mitte der Woche wird es wieder etwas wärmer, mit voraussichtlich noch immer winterlichem, aber deutlich ruhigerem Wetter.

Besonders Autofahrer müssen bei diesen Verhältnissen vorsichtig sein. Bei Blitzeis gibt es einige Dinge im Straßenverkehr zu beachten. Wichtig ist vor allem besonders vorausschauend zu fahren. Auch der ADAC hat einige Tipps parat, wie Sie trotz eisigen Straßen sicher durch den Winter kommen. Winterreifen und ABS sind nicht immer eine Lösung. Bei einsetzendem Eisregen sollte am besten eine Fahrpause eingelegt werden.