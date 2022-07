Streik an Unikliniken in NRW beendet

Auch in Bonn streikte das Klinikpersonal. © Rupert Oberhäuser / Imago

Verdi und die Arbeitgeber an den Unikliniken haben sich geeinigt. Ein „Schwarzbuch Krankenhaus“ zeigte, wie die Situation der Pflegekräfte in den Kliniken war.

Mehr als elf Wochen streikten an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen (NRW) die Pflegefachkräfte, Physiotherapeuten und alle weiteren Mitarbeiter des Gesundheitswesens außer Ärzte für mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen. Der Streik war der bisher längste im nordrhein-westfälischen Gesundheitswesen. Am 20. Juli wurden die Streiks beendet. Die Verdi-Tarifkommission akzeptierte ein mit den Arbeitgebern ausgehandeltes Eckpunktepapier. Zuvor hatten die Mitarbeiter in einem „Schwarzbuch Krankenhaus“ Erfahrungsberichte veröffentlicht.

BuzzFeed.de berichtet von den Erfahrungen der Mitarbeiter an den Unikliniken und erschreckenden Zuständen.