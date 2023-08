„Ich möchte im Alter nicht dösig werden“: 91-Jährige geht nochmal studieren

Von: Torben Niecke

Die 91-jährige Hannelore Wiesenack-Hauß nutzt das Angebot „Studium im Alter“ an der WWU Münster. © WWU – Brigitte Heeke

Hannelore Wiesenack-Hauß ist eigentlich schon länger pensioniert. Das hielt die 91-Jährige jedoch nicht davon ab, nochmal ein Studium anzufangen.

Münster - Genau wie ihre mehr als 40.000 Tausend Kommilitonen fährt Hannelore Wiesenack-Hauß regelmäßig mit dem Rad zur Universität und drückt Woche für Woche die Bank in den Hörsälen der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster. Eine gewöhnliche Studentin ist sie jedoch beim besten Willen nicht, denn sie ist circa 70 Jahre älter der Durchschnitts-Student.

Wie die Wilhelms-Universität mitteilt, studiert die 91-Jährige seit 2021 ein zweites Mal. Doch was bewegt sie in diesem hohen Alter noch einmal zur Universität zu gehen?

Studium mit 91 Jahren in Münster: „Ich möchte im Alter nicht dösig werden“

In ihrer Jugend studierte Hannelore Wiesenack-Hauß in Berlin Jura. Anschließend arbeitete sie bis 1996 am Landessozialgericht in Essen. Ihre zweite Ehe verschlug sie dann an ihren heutigen Wohnort Münster. Hier engagierte sie sich in vielen Bürgerinitiativen und als Ratsfrau der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) auch in der Lokalpolitik. In ihrer Freizeit arbeitet sie überdies in einem Literaturkreis. Alle 14 Tage nehmen sich die Mitglieder, die alle über 80 Jahre alt sind, einen neuen Roman vor.

Doch auch nach all den Jahren im Gericht und der Politik ist ihr Wissensdurst noch nicht gestillt. Ihre Motivation sei die Neugier, erzählt Wiesenack-Hauß. „Außerdem möchte ich im Alter nicht dösig werden“, zitiert die Universität die Pensionärin. Darüber, dass alles so reibungslos geklappt hat, sei sie sehr froh.

91-Jährige besucht Vorlesungen – „möchte jüngeren Studierenden keinen Platz wegnehmen“

Auch wenn sie in ihrem Studium keinen Abschluss anstrebt und sich ihre Veranstaltungen frei aus dem Angebot der Uni aussuchen kann, legt sie Wert auf eine gewisse Stringenz in ihrer Kurswahl. Auf dem Programm stehen Vorlesungen zu Themen wie Geologie und politischer Geografie. Auch die Kolonialgeschichte weckte ihr Interesse. Für Humangeografie konnte sie so sogar ein Buch ihrer Enkelin, die die Vorlesung bereits belegt hatte, nutzen, berichtet die 91-Jährige. Lediglich der Wunsch, eine Vorlesung über das römische Recht zu besuchen, blieb ihr bis jetzt verwehrt. „Es war zu voll und ich möchte den jüngeren Studierenden keinen Platz wegnehmen“, so Hannlore Wiesenack-Hauß.

Im Vergleich zu ihrem lang zurückliegenden Jurastudium in Berlin, fällt ihr besonders die deutlich andere Atmosphäre in der Universität auf: „Heute sind die Professoren lockerer als früher – sowohl äußerlich als auch in ihrer Art, wie sie mit den Studierenden umgehen.“ Gewöhnungsbedürftig sei hingegen, dass die Vorlesungen nun doppelt so lang, wie die damals 45 Minuten Länge, sind.

Studium im Alter an der Universität in Münster

Möglich wird das Studium im hohen Alter durch das wissenschaftliche Weiterbildungsangebot „Studium im Alter“. Unabhängig von Schulabschluss können Wissbegierige sich als Gasthörer so Lehrveranstaltungen besuchen und am Uni-Alltag teilhaben. Lediglich ein Abschluss ist nicht möglich. An der WWU nutzten nach eigenen Angaben im vergangenen Semester 1.300 Teilnehmer das Angebot, welches auch an vielen anderen Universitäten angeboten wird. Laut Dr. Veronika Jüttemann von der Kontaktstelle Studium im Alter, sind dabei evangelische und katholische Theologie, Geschichte und Kunstgeschichte traditionell die beliebtesten Studienfächer.

