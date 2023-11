9 Tage am Stück: Dauerregen in Baden-Württemberg ab November

Von: Josefine Lenz

Der November bringt Regen nach Baden-Württemberg. (Symbolfoto) © Imago / Ralph Peters

Der November wird nass! Kaum startet der letzte Herbstmonat, schon ziehen die Regenwolken über Deutschland. Lesen Sie hier mehr dazu:

In ganz Europa kann es zu heftigen Regenfällen und Orkanböen kommen. Besonders in Frankreich erwarten Experten Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 km/h. Auch in Deutschland spitzt sich die Lage immer mehr zu.

Wie echo24.de berichtet, droht in Baden-Württemberg ein Dauerregen, der mindestens neun Tage anhält.

Bereits vor dem Monatswechsel kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den tiefen Lagen von West- und Südwestdeutschland zum Teil schwere stürmische Böen an. Diese sollen sich bis zum 2. November halten.