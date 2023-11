Sturm fegt für Baden-Württemberg: DWD warnt vor Gefahren

Von: Josefine Lenz

Sturm fegt für Baden-Württemberg: DWD warnt vor Gefahren (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa/Christoph Hardt/Imago, Collage echo24.de

Der Deutsche Wetterdienst gibt für Baden-Württemberg eine Warnung raus, es drohen Geschwindigkeiten bis zu 140 km/h. Lesen Sie hier mehr:

Das Wochenende in Baden-Württemberg wird ungemütlich, denn es drohen schwere Sturmböen im Land. Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstagmorgen mitteilt, werden Geschwindigkeiten über 100 Stundenkilometer erwartet.

Wie echo24.de berichtet, drohen auf dem Feldberg sogar 140 km/h. Doch auch in anderen Teilen Baden-Württembergs droht heftiger Sturm.

Die schweren Sturmböen können gefährlich werden, deshalb warnt der DWD betroffene Bürger aus Baden-Württemberg vor möglichen Gefahren. „Vereinzelt können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände“, so der DWD.